《盤後部署》觀望中方就貿易戰反擊行動，港股前景仍未明朗

《經濟通通訊社１２日專訊》中美貿易戰升溫震散環球股市，加上金屬及石油等大宗商品價

格急挫，美股隔晚（１１日）全線下滑，道指收跌２１９點，報２４７００點。港股跟隨低開

５１點報２８２６０點。「三桶油」早段受壓，拖累大市跌幅一度擴大至９４點低見２８２１７

點。受惠於Ａ股反彈，帶動中資金融股造好，加上科技股大升，港股最多曾倒升３０２點高見

２８６１４點。最終全日收升１６９點或０﹒６％，報２８４８０點，十天線（２８４９０點）

得而復失。主板成交９１１﹒８３億元，比上日減少４﹒９５％。

國指上升９４點或０﹒８９％，報１０７５２點。滬指上升５９點或２﹒１６％，報

２８３７點。



＊貿易戰消息續主導大市＊



中美貿易戰突然升級，美國為回應中國的報復性關稅行動，將額外對２０００億美元中國商

品加徵１０％關稅。《新華社》刊出社評，指美國消費者如果購買清單上的中國商品，將至少多

付１０％的錢，美國失去理性的行為將不得人心，中國必然會使用綜合措施反制，對貿易戰「奉

陪到底」。

《新華社》另一則評論文章指美國企圖用強壓、速決的手段逼迫對方就範的企圖終會落空，

中國將在理性冷靜中堅決應對，綜合採用數量型和質量型工具回擊。文章提醒美國實施貿易戰也

許可以短期內幫助企業，卻無法挽回失去的市場。

內地股市今日由於憧憬中方就貿易戰反擊，加上中興（００７６３）與美簽協議為解禁鋪路

而造好，估計「戰況」在短期內會繼續主導中、美和香港金融市場，投資者需密切留意下一步發

展。



＊２８０００見初步支持＊



美國商務部公布，已與中興通訊簽署託管協議，只要中興在美國託管帳戶中存入４億美元，

禁令將被取消，中興早前已向美國支付１０億美元罰款。美國商務強調，中興事件是執法問題，

與中美貿易政策磋商無關。中興得到「放生」，今日彈高２５﹒１４％，收報１３﹒９４元。

展望後市，預期貿易戰會繼續左右大市走勢，但投資者不宜過度樂觀，因雙方的下一步行動

難以預計，而政治市亦相對難預測，目前的波動仍然會較大。

港股今日一度成功收復十天線（２８４９０點），不過最終未能企穩，反映此水平的支持力

度其實不強。大市現時的前景未明朗，但料兩萬八可見初步支持。（ａｌ）

