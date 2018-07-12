【中興事件】中興與美國商務部簽署託管協議，為解除禁令鋪路

《經濟通通訊社１２日專訊》美國商務部公布，已與中興通訊（００７６３）簽署託管協議

，為公司恢復營運掃清障礙。

美國商務部表示，一旦中興在美國一間銀行的託管帳戶中存入４億美元，禁令將被取消。

託管協議是中興上月與美國商務部達成的１４億美元和解協議的一部分，和解協議包括中興

向美國政府支付的１０億美元罰款，以及在託管帳戶存放４億美元，若中興未信守協議，美國政

府將沒收這筆資金。

美國商務部在聲明中稱，中興的事件是一個執法問題，與中美貿易政策磋商無關。（ｍｎ）

