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12/07/2018 16:23

《台股攻略－馮偉明》台股今日重返年線

　　《台股攻略》台股今日低開高收，升６１﹒５４點，收１０７３８﹒３８點，成交金額為新
台幣１３１５﹒１７億元，指數重返年線之上。
　　受大立光、國巨、台積電及金控股高收帶動，台股指數開低後震盪走高。大立光突破
５０００元大關到新台幣５００５元，創今年新高，並帶動玉晶光填息行情。此外，台積電由跌
轉升，推升大市。蘋果手機進入生產旺季，蘋果ＰＣＢ廠華通完成１﹒２元的填息，但ＥＭＳ廠
鴻海則跌０﹒４元，以新台幣８１﹒２元收市。可成處分軟板廠嘉聯益，獲利約新台幣７﹒４億
元，帶動股價勁升近３％，苦主嘉聯益則帶量下殺９％。生醫股智擎新藥獲健保給付，今日裂口
漲停板，帶動醣聯、懷特、易威、益得及保瑞等亮燈漲停。國巨獲買盤支持，今日強彈，另外走
勢較強的有華新科、奇力新、信昌電及達方。金融股方面，今日除息的開發金持穩走高，國泰金
及富邦金亦止跌回升。
　　台股在年線震盪整固，短線進入低位反彈格局。進入電子業旺季，市場較看好光學及被動元
件股。大立光今日下午召開法說會，預期也是市場重要的觀察指標。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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