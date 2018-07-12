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即市新聞

12/07/2018 11:15

《窩輪豪情－梁業豪》波幅擴大後的牛熊證炒賣方式

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、消
費者服務業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為達利食品（０３７９９）
、中國太平（００９６６）與華潤醫藥（０３３２０），短線（一星期至一個月）投機價值最高
者則為達利食品、領展（００８２３）與電能實業（００００６）。
　　港股的波動程度加劇了，我們炒賣牛熊證時，自應加倍小心。首先，相關資產價格的波幅大
了，為安全計，我們應縮細應市注碼。其次，我們應盡量減少逗留於市場內的時間。昨早
（１１日）恆指期貨裂口低開後，立即展開反彈；其後市況橫行整固。今早（１２日）價位往上
突破橫行區，但好友須守穩於２８３６５之上，方有作為。至於即市重要支持位，則已上移至
２８１６２。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５３﹒９８１，國企指數ＩＢＳＩ則報５５﹒３４８，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現仍以國企股的表現較差，整體大市則仍在等候一個急升浪
，令淡友願意退守高位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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