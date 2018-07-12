《談國論企－黎偉成》特朗普瘋狂升級貿戰引政治危機

《談國論企》特朗普居然在剛於２０１８年７月６日落實對中國輸美商品加徵關稅措施，又

匆匆於４日之後宣布會對另一批商品關稅加徵，更對歐盟等「示強」，狂態畢呈，相信會由貿易

戰引發環球政治危機，甚至世界大亂。中國以至歐盟等國顯然不宜再以「後發制人」策略應對特

朗普的「寡頭主義」劣政劣行，須聯合群起而攻之，以強制「強」，否則難有和平日子矣。



＊聯歐以強制強打擊政治狂人＊



需要一再指出者，為特朗普就任以來，對美國內政及對外事務不僅不依任何章法，更是按一

己之思之欲獨斷獨行，胡作非為，此說不虛，可印證於：美國剛正正式式落實第一批商品關稅加

徵之後僅數天，特朗普（１）便在７月１０日對華輸美另一批商品加徵關稅的最新決定，大有不

顧一切之概，和（２）不再進行內部諮詢，更無雙邊談判或磋商，更（３）沒有對所加徵的商品

關稅有任何理據及說明。

但特朗普在聲色內淫作出新一輪的「強力出擊」，「重拳」之中，似乎有點「心虛」，理由

為所涉之總額雖然達到２０００億美元，但要加徵的關稅是１０％，而非現時所執行的２５％，

有點「手軟」。此人從來就是以「強」凌人，且一「招」要比一「招」要「強」，以達致其「速

戰速決」、「以快打慢」和「謀取暴利」的大「奸商」本色的要求，而此番所要加徵的只是

１０％關稅，又要涉及２０００億美元，與正在實施的２５％所要達３４０億美元，達標的難度

也就更高，方寸已亂，甚至大亂，「手軟」之情躍現，故中國、歐盟在特朗普似處「心煩意亂」

之時，可以考慮反採以強制「強」的策略，痛痛回擊特朗普，以警效尤。

建議可作出的即時做法，有（一）要作出主動的出擊，因中國所表明的不打第一槍，不為聲

色內淫的政治狂人所動，反而不顧一切、毫無章法的「加碼」進行新一輪的惡行，頗有失控之概

。要知道，惡人要以更惡的反擊，否則就不知天高地厚地不斷惡化做更多惡行。由是中國可以考

慮主動牽頭與歐盟、加拿大等國聯繫，對特朗普所作所為作出聯合責備，甚至同一時間採取聯合

制裁。

（二）有針對性地打擊特朗普「美國優先」計劃。特朗普的「美國優先」，其實就要美國企

業遷回在境外的投資，挖別人之利，以增加美國的就業和「強化」經濟，故可以加大吸引美資企

業在華的投資，和對美資在華有生產設施投資的企業即使由美輸華的產品有稅務優惠，反挖特朗

普。



＊境外坊間指或作軍事威脅非怪論＊



（三）坊間有說特朗普可能由經濟、貿易之戰，可能對華作出軍事威脅，斯言暫時也許可視

之為’怪論’，卻千萬不要對特朗普之狂掉以輕心，故宜作出一些準備，亦非「差勁」之舉。

（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

