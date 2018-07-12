《午市前瞻》港股早市反彈收復十天線，惟難望穩企收市

《經濟通通訊社１２日專訊》中美貿易戰升溫震散環球股市，加上金屬及石油等大宗商品價

格急挫，美股隔晚（１１日）全線下滑，道指收跌２１９點，報２４７００點。港股跟隨低開

５１點報２８２６０點。國際油價急挫，「三桶油」早段受壓，拖累大市跌幅一度擴大至９４點

低見２８２１７點。受惠於Ａ股反彈，帶動中資金融股造好，港股曾拗腰倒升２０５點高見

２８５１７點。最終午收升２０１點或０﹒７１％，報２８５１２點，收復十天線

（２８４９３點）。半日主板成交４５１﹒７９億元。

國指上升１４３點或１﹒３４％，報１０８０１點。滬指上升５２點或１﹒９％，報

２８３０點。



＊內險反彈新保冠國指股，舜宇數據亮眼升近６％＊



內險隨Ａ股反彈。新保（０１３３６）上升４﹒１５％，報３２﹒６元；太平

（００９６６）上升３﹒３１％，報２６﹒５５元；太保（０２６０１）上升３﹒４３％報

３０﹒２元；平保（０２３１８）及國壽（０２６２８）分別升約１﹒５％，午收報７１﹒５５

元及１９﹒８８元。

舜宇光學（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量大增八成，上升５﹒７８％，報１５０﹒２元

，收復百天線（１４４﹒６５元）、廿天線（１４７﹒２３元）及５０天線（１４９﹒５４元）

，為半日最好表現藍籌股。

吉利（００１７５）發盈喜，預期六個月淨利按年增約５０％，並獲高盛上調目標價，上升

３﹒８３％，報２０﹒６元，為半日第二好表現藍籌股。

重磅股方面，騰訊（００７００）上升０﹒２１％，報３８０﹒２元；港交所

（００３８８）漲１﹒０４％，報２３４﹒２元；友邦（０１２９９）上升０﹒３％，報

６７﹒７５元；匯控（００００５）上升０﹒２７％，報７３﹒１５元。



＊「三桶油」急跌後回穩，中興和解協議落實飆升＊



國際油價急挫，「三桶油」急跌後回穩，中海油（００８８３）下跌０﹒７７％，報

１２﹒８６元；中石油（００８５７）下跌０﹒６９％，報５﹒７３元；中石化（００３８６）

下跌０﹒４３％，報７元。

中興通訊（００７６３）與美國和解協議落實，彈高２２﹒０８％，報１３﹒６元，重上十

天線（１２﹒２８８元）及廿天線（１２﹒３３２元）。

中國瀚亞（０８３１２）已就ＧＥＭ委員會表示取消其公司上市地位之決定，提交覆核決定

申請，今早一度爆升近１﹒７倍，最終半日上升３８﹒２６％，報０﹒１５９元，為半日最大升

幅個股。

五龍電動車（００７２９）擬向神州租車（００６９９）等配股還債並於今早起停牌，而五

龍電動車持有逾５１％股權的五龍動力（００３７８）成交急增，上升３７﹒６７％報

０﹒２０１元。



＊李偉傑：中興只宜接近廿天線買入，１５元沽出＊



港股今早先跌後升，財經評論員李偉傑李偉傑向《經濟通通訊社》表示，主要是Ａ股反彈所

帶動，而港股今早突破十天線，預期今日收市難望企穩之上。

李偉傑稱，美國政府突然向中國價值２０００億美元輸美商品加徵１０％關稅，導致貿易緊

張，令市場措手不及；而中國商務部表示，美國總統特朗普行為是「貿易欺凌」，而中國絕對不

會屈服於威脅或勒索，故他相信美中貿易逆差難收以收窄。他認為，中國政府或推出政策鼓勵人

民內部消費，以減低貿易戰對經濟帶來的負面影響。

中興與美國和解協議落實，早市股價急升，李偉傑認為，中興內部仍然存在問題待解決，投

資者只宜在接近２０天線（目前約１２﹒３３０元）水平買入，目標約１５元區間獲利離場。

（ｍｗ、ａｌ）

