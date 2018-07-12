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即市新聞

12/07/2018 15:17

《美元走勢－羅明立》經濟數據向好，美匯高企不下

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒３８　　　１１１﹒９７　　　１１２﹒２４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６８６　　　１﹒１６７０　　　１﹒１６８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２１３　　　１﹒３１９０　　　１﹒３２１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６２　　　０﹒９９５２　　　０﹒９９５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８９　　　７﹒８４６５　　　７﹒８４８７

　　《美元走勢》貿易戰受到市場高度關注，美方加碼對總值２０００億美元的中國進口貨品加
徵１０％的關稅，最快在９月實施。美國的行動，反映了對貿易戰的決心，目前中國強硬回應但
暫未有反制措施公布。由於２０００億美元的總值已超過中國進口的美國貨總值，市場預料中方
會以其他方式還擊。
　
　　市場普遍認為美中兩國的貿易戰不會短期間內結束，所以避險需求持續，資金流入美元避險
，美匯指數昨日（１１日）急升，是連續第三個交易日上升，升至９４﹒７０水平。不過，今日
（１２日）亞太區股市有反彈，有市場人士認為美國能打的牌已不多，而且殺敵一千，隨時也自
傷八百，若短期中方不肯妥協，特朗普面對的國內壓力亦會增加。有樂觀者認為，美國越早出重
招越可解決貿易戰。
　
　　美國６月ＰＰＩ意外加快，按年升３﹒４％，是２０１１年１１月以來最高水平，高於預期
的３﹒１％。核心ＰＰＩ按年升２﹒８％，亦高於預期的２﹒４％。另外，美國５月比發庫存終
值意外上調，由前值按月升０﹒１％加快至０﹒６％。數據向好，有利美元匯價維持在高位，不
過未擺脫９３﹒００╱９５﹒５０大區間上落。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１５７０　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３２５０　　　１﹒３１５０　　　１﹒３３００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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