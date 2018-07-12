《美元走勢－羅明立》經濟數據向好，美匯高企不下

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒３８ １１１﹒９７ １１２﹒２４

歐元╱美元 １﹒１６８６ １﹒１６７０ １﹒１６８１

英鎊╱美元 １﹒３２１３ １﹒３１９０ １﹒３２１０

美元╱瑞郎 ０﹒９９６２ ０﹒９９５２ ０﹒９９５７

美元╱港元 ７﹒８４８９ ７﹒８４６５ ７﹒８４８７



《美元走勢》貿易戰受到市場高度關注，美方加碼對總值２０００億美元的中國進口貨品加

徵１０％的關稅，最快在９月實施。美國的行動，反映了對貿易戰的決心，目前中國強硬回應但

暫未有反制措施公布。由於２０００億美元的總值已超過中國進口的美國貨總值，市場預料中方

會以其他方式還擊。



市場普遍認為美中兩國的貿易戰不會短期間內結束，所以避險需求持續，資金流入美元避險

，美匯指數昨日（１１日）急升，是連續第三個交易日上升，升至９４﹒７０水平。不過，今日

（１２日）亞太區股市有反彈，有市場人士認為美國能打的牌已不多，而且殺敵一千，隨時也自

傷八百，若短期中方不肯妥協，特朗普面對的國內壓力亦會增加。有樂觀者認為，美國越早出重

招越可解決貿易戰。



美國６月ＰＰＩ意外加快，按年升３﹒４％，是２０１１年１１月以來最高水平，高於預期

的３﹒１％。核心ＰＰＩ按年升２﹒８％，亦高於預期的２﹒４％。另外，美國５月比發庫存終

值意外上調，由前值按月升０﹒１％加快至０﹒６％。數據向好，有利美元匯價維持在高位，不

過未擺脫９３﹒００╱９５﹒５０大區間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７００ １﹒１５７０ １﹒１７５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

