《再戰明天》美國公布６月財政預算月報，其利和５１信用卡掛牌

《經濟通通訊社１２日專訊》明日，美國公布６月財政預算月報，新加坡公布第二季經濟增

長。



＊明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１５ａｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在全球

合作中心（ＧＩＣ）的第１０次落基山經濟年度峰會上講話。

４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布一周貨幣市場共同基金數據。

明早８：００ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加有關移民問題的討論會。

明日，歐盟經濟暨財政事務理事會開會議，歐洲央行副總裁德金多斯參加。



＊美公布６月財政預算月報，新加坡公布第二季經濟增長＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布６月財政預算月報，料財赤由１４６８億美元收

窄至８００億美元。

８：００ａｍ，新加坡公布第二季國內生產總值，季率料由１﹒７％放緩至１﹒３％；年率

料由４﹒４％減慢至４﹒１％。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布５月工業生產和產能利用率。２：００ｐｍ，德國公布６月

批發物價。



＊其利工業和５１信用卡首日掛牌＊



在本港，明日，其利工業（０１７３１）和５１信用卡（０２０５１）首日掛牌。

金管局公布６月底外匯基金境外資產數字。（ｈｏ）

