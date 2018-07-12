《真知灼見－溫灼培》通脹升溫擔心聯儲局加息，美元上漲

《真知灼見》美國６月份生產物價指數按月及按年分別上升０﹒３％及３﹒４％，按年增長

幅度不單大於５月份的３﹒１％，更是自２０１１年１１月以來最高增長。上述數字只反映６月

份情況，但不要忘記，由７月６日起美國更對３４０億美元總值的中國進口貨物徵２５％關稅，

可以想像到７月份對美國的通脹壓力將會更大。通脹的憂慮刺激市場對聯儲局往後需要加大加息

步伐預期，亦為美元匯價帶來支持。日圓對息率變化最為敏感，昨晚（１１日）更首當其衝遭到

拋售。今早（１２日）於亞洲市場報１１２兌１美元，其他貨幣亦全面下挫。今晚香港時間

８：３０，美國將公布６月份消費物價指數，相信市場對該數字更為關心以作衡量聯儲局今年加

息次數。



＊觀望美國今晚公布消費物價指數＊



回看加拿大央行昨晚的議息會。一如預期，加國央行加息２５個基點，把官方息率推升上

１﹒５％水平。加國央行指，雖然面對與美國之間的貿易紛爭，但現階段對整體加拿大經濟影響

仍然輕微，所以作出加息。從昨晚加息行動可反映出，加國央行是有決心把當地息率推回該行所

謂的「合理」水平，據該行指，這合理息率水平介乎於２﹒５％至３﹒５％之間位置。按加元利

率期貨價格變化顯示，現市場估計加央行下次最快加息日子為１０月議息會，加息機會有六成。

但就是到１２月，加央行加息機會仍未過七成。所以現階段難謂今年內該行會否進一步加息。由

於昨晚加央行加息是市場意料中事，昨晚加息後未見為加元匯價帶來支持；相反，受到美元整體

強勢影響，加元跌返１﹒３２兌１美元徘徊。



＊加拿大加息一如預期，加元回軟＊



另外，擔心中美貿易戰擴大，昨晚美股道指跌２１９點或０﹒８８％。而擔心在中美貿易戰

中，中國經濟受到損害減少對工業用金屬需求，整體工業用金屬價格同時受壓。當中銅、鋅及鉛

價格跌幅最顯著。另外擔心環球經濟轉弱減少對油需求，紐約期油昨晚回落約５％。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

