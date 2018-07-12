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即市新聞

12/07/2018 10:01

《保險睿見－謝佩蘭》網上投保便捷簡易，快過由金鐘到尖沙咀站

　　《保險睿見》政府在今年的財政預算案宣布，在未來五年會預留五億元來推動金融服務業發
展，當中包括推展金融科技。而市民的生活亦已離不開數碼科技，根據調查顯示，香港的智能手
機、互聯網及社交媒體的滲透率，分別高達８８％、８０％及７８％。現時更有接近九成香港消
費者在網上購物，享受便捷的購物體驗。
　　既然網購已經是潮流大趨勢，那麼網上購物的模式，又可不可以套用在投保方面？網上投保
又有什麼優點？客戶如果在網上投保，又可不可以享有財務策劃顧問的專業服務呢？
　　市面上有網上投保平台，讓現有客戶最快三分鐘三個步驟投保適切的保障，提供方便、快捷
和簡易的新體驗。網站設有即時報價功能，保費多少、保障範圍多大，一目了然。在產品方面，
保險公司提供多種簡單易明的保險產品，涵蓋人壽保障、醫療保障、意外保障，以及儲蓄和一般
保險。客戶選到心儀產品，便可即時投保，並且可以隨時查閱保單的批核進度。
　　現有客戶登入平台後，部分個人資料更已經預設填妥，不用多花時間重覆填寫。投保過程既
然在數碼平台進行，當然要充份發揮數碼科技的即時互動優勢，客戶在網上投保時如有任何疑難
，可即時使用聊天功能，在同一介面向客戶服務大使查詢。而當客戶完成投保後，系統會發送確
認電郵，令客戶更放心。
　　有人認為進入數碼新時代，人與人的關係會變得疏離。其實，善用金融科技，再結合財務策
劃顧問的專業意見，保險公司與客戶的聯繫只會更加緊密。在網上平台完成投保之後，系統會通
知現有客戶所屬的財務策劃顧問，跟進他們的保單；而新客戶亦可選擇獲委派一名專責的財務策
劃顧問提供服務。換句話說，客戶可體驗便捷的網上投保手續，同時更可享有財務策劃顧問精英
團隊，提供貼心的專業服務。
　　一般的消費品現時已經可以在網上購買，而保險對於每一個人的不同人生階段，較諸一般消
費品更為重要，既然市面上有方便快捷的網上投保平台，再加上有可信賴的財務策劃顧問提供專
業意見，投保可以是一件輕而易舉的事。所以大家是時候檢視一下保障和理財需要，為自己和家
人帶來安心的保障。《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理　謝佩蘭》

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