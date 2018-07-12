《投資領域－譚家駿》中國股市下挫，候低吸消費股

《投資領域》由於擔心經濟增長或會放慢，資金從內地流走，以及與美國的貿易糾紛會繼續

升級，所以中國股市近期持續受挫。面對短期投資市場不明朗，股市預期仍會波動，但是這卻會

成為候低買入優質股的良機。



＊貿戰擴大令股市波動＊



中國與美國貿易糾紛近日成為環球焦點，因為兩國向對方互徵巨額關稅，但其實除了中國外

，歐洲及加拿大等美國傳統盟友也同樣被美國加徵關稅，所以貿易爭拗已令到環球股市出現混亂

。市場波動性再顯著上升，反映投資者對未來前景的不確定性大增。

調高關稅政策落實後，全球貿易量受打擊的可能性極高，因為目前大部分產品都是由數以百

計分布全球工廠生產的組件加以組裝而成，美國及中國向對方進口貨物徵稅，很可能令全球貿易

量減少，影響不會局限於中國及美國，所以環球商業信心及資本支出受損是無可避免。貿易戰的

發展有機會對全球股市造成沽售壓力，故此需要繼續密切監察，待實質衝擊逐步浮現。



＊對中國衝擊待衡量＊



事實上，美國經常指責中國在貿易作出不公平待遇，於中國市場亦讓外資公司處於不利位置

。另外，美國向中國開徵關稅主要是針對「中國製造２０２５」策略，目的是打擊中國繼續崛起

。為作出抗衡，中國已策略性地針對美國農業，以及具戰略重要性工業如飛機及汽車業等進行報

復。隨著事態發展及不斷有新消息，投資者情緒難免要於樂觀與懷疑間左搖右擺。

然而，值得留意，中國對出口的依賴已較以往大幅下降，隨著居民收入增加及經濟重新平衡

，本地消費已取代出口及投資成為了中國經濟增長的主要動力。美國建議對５００億美元中國貨

物徵收２５％關稅，只等於中國國內生產總值（ＧＤＰ）的０﹒１％，或總出口貨值２﹒２％。

因外，縱使從表現來看，中國在貿易戰中要承受較高風險，因為中國在２０１７年底，出口

金額達到２﹒３萬億美元，創紀錄新高，對全球有盈餘４２３０億美元，而只是對美國就有

２７６０億美元貿易盈餘。不過，實際影響有多大仍有待評估，暫時不用過於憂慮。



＊消費升級成增長動力＊



貿戰可能會打擊短期投資信心，但回顧中國經濟發展的道路其實並非平坦，由鄧小平先生開

啟的改革開放計劃推行已４０年，中國不斷求變，途中曾經停頓，又重新起步。不過，總能透過

深化改革去尋求突破，並於在過去４０年，擠身眾多經濟增長最快的國家之一，每年平均增長達

１０％。

事實上，若以名義國內生產總值（ＧＤＰ）計，中國已是全球第二大經濟體，而且預期在

１０年內便會超越美國。此外，若以購買力計，即計入本地貨物及服務相對成本，中國更已居首

位。中國經濟增長穩健向好，在成長的過程中亦創造了很多的投資機會。例如，中國居民的財富

愈趨豐厚，在本地及外國的消費金額持續上升，並且對質量的要求也愈來愈高，因而催生了消費

升級的大趨勢，不斷推動行業轉型，刺激經濟持續增長。我們認為，若然中國股市因為貿戰等原

因下跌，優質的消費股會是吸引的長線增持目標。

整體來看，貿戰影響有待評估，但中國經濟目前增長依然鞏固，企業盈利穩健上升，長線的

投資價值良好，所以投資者應候低買入，而非沽出。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

