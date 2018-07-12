《投資卓見－曾劭科》藥物定價受壓

《投資卓見》本欄筆者引述馬丁可利收益部主管Ｍａｒｋ Ｗｈｉｔｅｈｅａｄ的文章道，

健康護理經常成為美國政治議題的核心。當地中期選舉在即，政治人物對藥價的爭議有增無減，

實屬意料之內。

美國總統特朗普最近猛烈抨擊藥廠及業內的「中間人」，令民眾難以負擔處方藥物，但有關

議論並非政黨之爭；近期的調查顯示，大部分美國人認為藥價高得不合理。



＊藥業公司倚賴藥價＊



美國對環球藥業而言可謂舉足輕重。環球藥業從美國病人所賺取利潤的比例龐大，而藥價問

題一直是藥業公司的致勝關鍵－不少龍頭藥業公司全賴提高美國藥價而帶動每股盈利增長。或許

正因為此，美國於２０１７年近２０億美元游說開支當中，藥物及保健產品業較緊隨其後的行業

佔比多出逾１億美元，使其他行業佔比相形見絀。



＊藥業公司環境嚴峻＊



我曾在上月談到難以於健康護理業覓得可持續收益增長投資。特朗普評論藥物定價後，健康

護理股隨即上揚，因為政府顯然避免採取市場預期的強硬措施。然而，我們仍認為定價壓力將顯

著影響利潤率，最終左右股價表現。

儘管如此，個別公司的業務模式對有關環球主題的敏感度較低，或可作為潛在的派息增長來

源，例如，中國對健康護理的需求增加，看來可於未來三至五年成為具吸引力的趨勢。

《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管 曾劭科》

