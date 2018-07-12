港股隨Ａ股反彈，收２８４８０升１６９點，十天線得而復失

《經濟通通訊社１２日專訊》中美貿易戰升溫震散環球股市，港股昨日急跌３７０點，今日

見技術反彈，惟未能成功收復十天線，主板成交收縮。

美股隔晚（１１日）全線下滑，道指收跌２１９點報２４７００點。港股今早低開５１點報

２８２６０點，一度跌９４點低見２８２１７。在資金買入科技股，以及中資金融股下，港股升

幅擴大一度漲３０２點見２８６１４，尾市升幅大為收窄至１６９點或０﹒６０％，收報

２８４８０，十天線（約２８４９０點）得而復失。主板成交９１１﹒８３億元減少近５％。

上證綜合指數反彈，收報２８３７，漲５９點或升２﹒１６％。國企指數收１０７５２，升

上０﹒８９％或升９４點。



＊舜宇升近７％冠藍籌，中興禁令將被取消受捧＊



５０隻恆指成分股中，３５隻上升，１５隻下跌。

舜宇光學（０２３８２）收升６﹒６９％，報１５１﹒５元，為升幅最大恆指成分股。舜宇

上日收市後公布６月份各產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年增長８３％至８７２７萬件，按

季上升１３﹒５％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升。

其他手機設備股方面，瑞聲科技（０２０１８）升０﹒６７％報１０５﹒７元；比亞迪電子

（００２８５）升２﹒９８％收１０﹒３６元。

中興通訊（００７６３）急升２５﹒１４％收１３﹒９４元。美國商務部公布，已與中興通

訊簽署託管協議，為公司恢復營運掃清障礙。一旦中興在美國一間銀行的託管帳戶中存入４億美

元，禁令將被取消。

小米集團（０１８１０）升１﹒３７％，報１９﹒２６元。

軟件股普遍見反彈，騰訊（００７００）漲０﹒１６％報３８０元；擎天（０１２９７）升

８﹒１８％收２﹒９１元；金山軟件（０３８８８）升４﹒５８％報２１﹒７元；金蝶

（００２６８）升９﹒９４％報８﹒９６元。



＊吉利發盈喜升近３％，中資金融股隨Ａ股反彈＊



吉利（００１７５）發盈喜收升２﹒８２％報２０﹒４元。吉利預期截至今年６月底止六個

月錄得的淨利，與去年同期錄得的４３﹒４億元人民幣淨利比較將錄得約５０％的增長。

根據外電報道，寶馬將會把在華晨中國（０１１１４）的合資公司持股比例提高到至少

７５％。華晨急瀉１２﹒５６％，收１１﹒９８０元。長城汽車（０２３３３）回升１﹒９％報

５﹒３６元。

中移動（００９４１）跌１﹒０７％，報６９﹒７元，為跌幅最大恆指成分股。聯通

（００７６２）軟０﹒５３％報９﹒４２元。中電信（００７２８）亦跌０﹒５６％報３﹒５４

元。市場消息指，上述三股旗下的中國鐵塔（新上市編號：００７８８）將會在本月２６日登陸

港股，未來再到Ａ股上市。

Ａ股反彈，中資金融股普遍回升。工行（０１３９８）漲１﹒４４％，報５﹒６４元；建行

（００９３９）升１﹒４６％收６﹒９５元；國壽（０２６２８）揚０﹒９２％報１９﹒７８元

；平保（０２３１８）亦升０﹒７８％報７０﹒９５元。

其他重磅股方面，匯控（００００５）揚０﹒２１％報７３﹒１元，友邦（０１２９９）漲

１﹒０４％報６８﹒２５元，港交所（００３８８）升０﹒６９％報２３３﹒４元１

蒙牛（０２３１９）收升２﹒８３％報２５﹒４元。據內地傳媒引述消息指出，國家衛健委

已組織專家研究獎勵生育的可能性，這項研究預計將在年底完成。報道稱，研究將探討包括對生

育子女家庭給予物質、稅收減免等獎勵的可能性。（ｅｃ）

