【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價大貶４９２點子，創年半最大降幅

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚離岸人民幣（ＣＮＨ）暴力貶７２８點子或１﹒１％，為

近三年以來最大單日跌幅。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日亦較上個交易日大貶

４９２點子，報６﹒６７２６，創一年半來最大降幅。上個交易日報６﹒６２３４。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．６７２６ ＋４９２．００

１歐元╱人民幣 ７．７９７３ ＋２８６．００

１００日圓╱人民幣 ５．９６９１ － ４２．００

１港元╱人民幣 ０．８５０２ ＋ ６２．８０

１英鎊╱人民幣 ８．８２５３ ＋４３２．００

１澳元╱人民幣 ４．９２２７ ＋ ８２．００

１紐元╱人民幣 ４．５１４５ － １．００

１新加坡╱人民幣 ４．８９９３ ＋２５５．００

１瑞郎╱人民幣 ６．７１３３ ＋４０６．００

１加元╱人民幣 ５．０５９６ ＋２０２．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０４０ － ３５．７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．３３１５ ＋ ７３．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．０２８８ ＋１２６．００

１人民幣╱韓元 １６８．３６００ －

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

