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即市新聞

12/07/2018 09:18

【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價大貶４９２點子，創年半最大降幅

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚離岸人民幣（ＣＮＨ）暴力貶７２８點子或１﹒１％，為
近三年以來最大單日跌幅。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日亦較上個交易日大貶
４９２點子，報６﹒６７２６，創一年半來最大降幅。上個交易日報６﹒６２３４。
　
　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．６７２６　　　　＋４９２．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．７９７３　　　　＋２８６．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５．９６９１　　　　－　４２．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８５０２　　　　＋　６２．８０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．８２５３　　　　＋４３２．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９２２７　　　　＋　８２．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５１４５　　　　－　　１．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．８９９３　　　　＋２５５．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．７１３３　　　　＋４０６．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．０５９６　　　　＋２０２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０４０　　　　－　３５．７０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．３３１５　　　　＋　７３．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．０２８８　　　　＋１２６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６８．３６００　　　　　　　－
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

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