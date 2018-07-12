《股金豐采－涂國彬》油價重挫，因素眾多

《股金豐采》隨著基本面改善，油價不斷從低位反彈。不過近期供求雙方各自出現挑戰，油

市面對更多不確定性。



＊政治影響大＊



供應方面，一面是油組國增產，而特朗普也多次抱怨高油價，要求沙特增產。一面是特朗普

在退出伊朗核協議之後，力促各國禁止從伊朗進口石油，如果一旦真的禁止，但相對的需求沒有

太大變化，供應短缺問題將相當嚴重，這也是近期油價被不斷推高的原因。

不過近日美國國務卿表示可能放寬對伊朗石油的出口制裁。加上利比亞將恢復東部４個港口

的原油生產和出口，這是油價在隔夜出現大跌的主要因素。



＊貿易戰拖累＊



需求方面，全球經濟不斷復甦，經濟活動持續活躍，令市場對石油需求樂觀了不少。但近期

貿易戰不斷升級，尤其是昨日美國突然推出新一輪關稅清單，中美貿易矛盾升溫，恐慌情緒急漲

，讓投資者擔心是否會影響到全球經濟修復的進程，從而拖累原油的需求端。

油價保持在上行趨勢中，但紐油進入７月開始一直受制於７５美元，而遲遲無法突破。直到

昨日在供應緊張情緒有所趨緩下，油價突然加速下跌，不但跌破５和１０日線，更曾測試２０日

線和７０美元的支持，跌回保歷加通道中軌。

布油和紐油一樣，震盪走高，但從５月下旬開始始終無法突破８０美元，昨日一根大陰線打

下來，跌穿５０日線，測試７３美元的支持。可見油價的走勢相當不穩定，受到政治因素影響相

當大，包括供求雙方，或不得不大幅波動，前景不明朗。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

