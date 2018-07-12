  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/07/2018 15:53

《股金豐采－涂國彬》油價重挫，因素眾多

　　《股金豐采》隨著基本面改善，油價不斷從低位反彈。不過近期供求雙方各自出現挑戰，油
市面對更多不確定性。
　
＊政治影響大＊
　
　　供應方面，一面是油組國增產，而特朗普也多次抱怨高油價，要求沙特增產。一面是特朗普
在退出伊朗核協議之後，力促各國禁止從伊朗進口石油，如果一旦真的禁止，但相對的需求沒有
太大變化，供應短缺問題將相當嚴重，這也是近期油價被不斷推高的原因。
　　不過近日美國國務卿表示可能放寬對伊朗石油的出口制裁。加上利比亞將恢復東部４個港口
的原油生產和出口，這是油價在隔夜出現大跌的主要因素。
　
＊貿易戰拖累＊
　
　　需求方面，全球經濟不斷復甦，經濟活動持續活躍，令市場對石油需求樂觀了不少。但近期
貿易戰不斷升級，尤其是昨日美國突然推出新一輪關稅清單，中美貿易矛盾升溫，恐慌情緒急漲
，讓投資者擔心是否會影響到全球經濟修復的進程，從而拖累原油的需求端。
　　油價保持在上行趨勢中，但紐油進入７月開始一直受制於７５美元，而遲遲無法突破。直到
昨日在供應緊張情緒有所趨緩下，油價突然加速下跌，不但跌破５和１０日線，更曾測試２０日
線和７０美元的支持，跌回保歷加通道中軌。
　　布油和紐油一樣，震盪走高，但從５月下旬開始始終無法突破８０美元，昨日一根大陰線打
下來，跌穿５０日線，測試７３美元的支持。可見油價的走勢相當不穩定，受到政治因素影響相
當大，包括供求雙方，或不得不大幅波動，前景不明朗。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS12/07/2018
【FOCUS】驚恐三重奏 VS 風雨後見彩虹
生財有道12/07/2018
【港樓演義之藥石亂投】「非常時期」顯政治決心？房策新猷待檢驗
生財有道12/07/2018
親述第三個仔身世 李嘉誠交棒李澤楷
國際動態12/07/2018
特朗普抨德國 依賴俄能源成俘虜
FOCUS11/07/2018
【FOCUS】侵侵晒馬兩千億 北京奇招化解「無牙可還」？
生財有道11/07/2018
【港樓演義之愈辣愈升】逆周期＋辣招密密推 供求錯亂覓地無果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN