《鍾之日記》中興有救，股匯反抽



《鍾之日記》７月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



美國對中國的貿易戰加碼，周二（１０日）宣布將對另外２０００億美元從中國進口的商品

加徵１０％關稅，導致周三股匯雙殺。有指中美兩國高層已暫停貿易磋商，而中國正研究對美國

採取其他報復措施的方案，包括擱置美國企業許可證的發放、推遲批准涉及美國公司的併購等。

不過，美國參議院周三對特朗普總統的貿易政策略加阻撓，支持一項無約束力動議，在特朗普決

定以國家安全為理由採取關稅行動時，國會可以在其中發揮一定作用，加上中興通訊禁令有望被

解除，令投資者對中美貿易戰預期有所改觀。中港股市、在離岸人民幣今日均齊齊報復式反彈。



＊Ａ股收復失地，離岸人幣波動＊



祖國股市低開後迅速倒升，重上２８００點關口，其後升幅逐步擴大，最高見２８４４點，

升穿２０天線，收市報２８３７﹒６６點，為逾一星期以來最高，升２﹒１６％，收復上日

（１１日）所有失地，深成指升２﹒７７％，創業板更飆升３﹒３％。升市升獲成交支持，全日

成交額達４１５８億元人民幣，較上日增加近２２％，亦是逾三星期以來首度突破４０００億元

人民幣。

Ａ股反彈，匯市亦不甘示弱。雖然人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７２６，較上個交易日

貶４９２點子，創一年半來最大降幅，但在岸人民幣今早低開後，午後在離岸人幣反攻帶動下，

拾級而升，一度倒升７８點子，不過，最終收報６﹒６６７９，微跌５點子。

離岸人民幣波幅更大，今早一度逼近跌穿６﹒７３，見６﹒７２９８，其後亦回升，日內暫

時最高見過６﹒６７２３，升５１１點子，現報６﹒６７８１，升４５３點子。



＊跟隨Ａ股，香江回升＊



香江魚缸今早低開５１點報２８２６０點，一度跌９４點低見２８２１７。在資金買入科技

股，Ａ股迅速反彈之下，港股升幅擴大一度漲３０２點高見２８６１４，不過，尾市升幅大為收

窄至１６９點或０﹒６０％，收報２８４８０，１０天線（約２８４９０點）得而復失。主板成

交９１１﹒８３億元減少近５％。

中移動（００９４１）跌１﹒０７％，為跌幅最大恆指成分股。聯通（００７６２）軟

０﹒５％，中電信（００７２８）跌０﹒６％。市場消息指，上述三股旗下的中國鐵塔（新上市

編號：００７８８）將會在本月２６日登陸港股，未來再到Ａ股上市。



＊中興即將獲解禁，科技股集體叫好＊



困擾中興（００７６３）（深：００００６３）近三個月的制裁終於塵埃落定，美國與中興

通訊達成和解，中興Ｈ股高開近１５％，一度重上１４元，升逾２８％，收市升２５％，報

１３﹒９４元，重上１０天及２０天線，Ａ股則一字漲停。

美國商務部公布，已與中興簽署託管協議，只要中興向美國一間銀行的託管帳戶存入４億美

元，禁令將會隨即解除，中興可以恢復在美國營運。據外電引述消息人士指，中興的託管金將於

一日內存入。

美國商務部的聲明指出，一旦監督委員會確定並派駐中興董事會，對中興的合規制度將正式

到位。機制涉及三部分，分別是為期１０年的禁令暫停期，４億美元託管金，以及監督委員會。

美商務部又指，今次對中興作出的懲罰措施及合規決定，是有史以來同類案例中最嚴厲，並

強調中興事件屬執法問題，與貿易政策無關。

禁令即將被解除，市場對美國打擊中國手機產品預期有所改觀，刺激其他中興供應商及科技

股暴漲，摩比發展（００９４７）升１０％，舜宇光學（００２３８２）上月數據理想，並獲多

間大行唱好，其中，大摩及麥格理均繼續望２２０元，為目前最高。舜宇今日今升６﹒７％，報

１５１﹒５元，距離最牛的目標價有３１％升幅。同業瑞聲科技（０２０１８）則微升

０﹒７％，比亞迪電子（００２８５）升近３％。



＊傳寶馬持股升至７５％，華晨逆市急瀉逾一成＊



報道指寶馬計劃將與華晨中國（０１１１４）的合資公司持股比例提高到至少７５％，令華

晨由原本只持有一半的股權跌至僅持股２５％。另據兩間公司最新達成的一項長期框架性協議，

雙方將在瀋陽繼續擴大投資和生產華晨寶馬，料２０２０年公司核心的首款純電動車將在瀋陽投

產，該產品更有望出口至全球市場。

中金發表報告憂慮華晨利潤率表現，指中國降低進口汽車關稅的新措施可能會逼使本地汽車

製造商降低國產汽車的價格，故下調公司目標價３６％至１２﹒５元。華晨今早股價作出即時反

應，一度急瀉１８％低見１１元正，其後有資金逐步吸納，最終全日跌幅收窄至挫１２﹒６％，

收報１１﹒９８元。

其餘汽車股個別發展，吉利（００１７５）發盈喜，上半年淨利較去年同期錄約５０％增長

，高盛將其目標價升至２７﹒３２元，吉利全日升２﹒８％，收報２０﹒４元；宣布與寶馬合作

發展電動車的長汽（０２３３３）今再升１﹒９％；另外北汽（０１９５８）則逆市挫６％，廣

汽（０２２３８）跌２﹒２％，東風集團（００４８９）跌１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

