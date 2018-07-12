《投資心得－潘鐵珊》易居（０２０４８）業務相輔相成為一大優勢

《投資心得》易居中國（０２０４８）從事房地產交易服務，包括一手房代理、房產數據和

經紀網絡服務。為國內領先的服務供應商。根據戴德梁行報告指出，集團於去年的一手房代理服

務收入、房產交易數據及土地數據覆蓋的城市數均為國內最多，而若以門店量計，截至去年底止

其經紀網絡排名第二位。

集團截至今年３月底的三個月收益錄得９﹒３億元人民幣，比２０１６年同期增８﹒８％；

而年內利潤及全面總收益更從２０１５年至２０１７年間複合增長達１０７﹒８％，至７﹒７億

元人民幣。這主要歸功於集團輕資產模式的推動。



＊經紀網絡服務值得留意＊



集團的特色之一為自身三大業務的長處，能互補不足。首先是來自代理及經紀網絡服務取得

的大量房產交易數據，在這些年間使集團自身的數據庫不斷豐富，令房產數據服務做得更好；而

反過來說，集團自身的數據能力，亦能使其在地產開發項目初期便向開發商提供報告和分析，以

及讓其一手房服務及經紀服務不斷進步。這比起傳統單只有經紀服務的公司在長遠發展上有更大

優勢。

集團在經紀網絡服務上亦值得留意。推出自家品牌「房友」，並開創輕資產的「Ｓ２Ｂ２Ｃ

」業務模式，以吸引中小型房地產經紀公司成為房友品牌門店，而易居亦會向此等中小型公司提

供綜合服務以幫助服務個人客戶。截至今年三月底，易居的全國性房友網絡覆蓋３２個城市及

５２１１家房友品牌門店。此網絡可讓集團繼續以輕資產模式繼續拓展生意，以提升運營效率。

集團現正進行招股，投資者可留意。《天宸康合證券投資總監 潘鐵珊》（本人沒有持有相關股

份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

