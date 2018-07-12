《思前想後－郭思治》港股仍未脫險，成交金額偏疏有反彈無大升

《思前想後》中美之貿易糾紛愈演愈烈，美國繼早前宣布向中國徵收達５００億美元之入口

關稅後，現又再宣布向中國徵收多２０００億美元之入口關稅，受事件所衝擊，環球股市紛紛受

壓，照目前事態之發展應該不會在短期內獲得解決，故在一段時期內，環球股市將續處反覆不明

之中，期間之避險情緒將續升溫，在缺乏資金支持下，股市定必首當其衝，因此目前最自保之道

是盡量做好風險管理，更主要的是保留多點現金在手，靜待另一次入市良機。



＊恆指重越２５０天線才能擺脫尋底＊



港股自６月７日高位３１５２１點開始之回落，至７月５日低位２７８３０點止計，在短短

４周內，累積之跌幅達３６９１點，論跌勢及跌幅確實偏向急促，故在技術上超賣下終見反彈，

而自７月５日低位２７８３０點開始之反彈，暫見受制於１０日之高位２８９８１點，即在４日

內，恆指已反彈１１５１點，相對跌幅３６９１點計，即大市已反彈跌幅之３１％，以一般情況

計確已差不多，由於大市在反彈期間曾成功重越１０天線，故技術上確已初呈回穩訊號，但此並

不代表大市已脫險，因恆指必需進一步成功重越２５０天線，技術上方算擺脫續尋底之弱態。照

目前之情況看，大市根本仍未脫險；再者，在反彈期間，大市之成交金額一直偏疏，即動力完全

未見相配，故只屬有波幅而無升幅，有反彈而無大升之技術性後抽市而已。



＊港股今年波幅５６５４點未足所需＊



試將問題拉闊一點看，本年大市暫時之形態當屬先高而後低，高位暫為１月２９日之

３３４８４點，而低位則暫為７月５日之２７８３０點，即年內之波幅暫為５６５４點，首先，

以年度計，５６５４點之波幅該仍未能滿足所需，故恆指如無法在年內餘下之交易日重越

３３４８４點的話，則剩下之可能性該會進一步往下尋年內低位，從而擴闊波幅以滿足所需，故

目前任何部署均不宜過急及過勇。值得一提的是，大市現時之逆轉非由技術性因素所主導，故任

何傳統技術性之測度方法均不能致信；反之，整個中期後市仍需視乎中美貿易戰之發展而定，照

美股多月來之措施看，似乎並非由貿易戰赤字所引起，反之該具有政治目的，談到此點，更非一

般智慧所能洞悉。



＊易居現金流穩定，公開招股可關注＊



易居企業（０２０４８）是中國領先的房地產服務提供商，集團乃內地相關業務的

ＴＯＰ １００，由於內地房地產市場發展快速，市場之集中度不斷提高，加上代理佣金率穩定

，另房住之需求又龐大，環境該有利集團之發展。集團之現金流穩定，投資者在招股時不妨稍作

關注，而對中美貿易戰，為保６﹒５％之經濟增長，房地產之發展該有一定影響性。

《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

