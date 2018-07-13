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即市新聞

13/07/2018 15:23

《陸言堂－陳永陸》貿易戰最終結果或出人意表

　　《陸言堂》雖然美國在本周又再出招，表示將會向中國加徵２０００億美元的關稅，可是對
市場帶來的影響十分短暫，到底是市場已經麻木？還是另有原因？
　　之前提過，中美的貿易戰，其實只是美國總統特朗普的一個政治籌碼，不過由於他要考慮
１１月中期選舉的戰情，以及共和黨內部開始出現分歧，所以令特朗普在是否將中美貿易戰全面
升級，仍然有一定的顧慮；故此，當市場仍然覺得貿易戰將會是持久戰的時間，或者最終的結果
會令人意外。
　　事實上，在中美貿易戰正式開打前的民調顯示，特朗普的總體支持度，已升至４１％的上任
後新高；但在中國現在向美國開徵的關稅，乃針對特朗普競選美國總統時的票倉而進行，所以未
來一個月的民調，才會真正影響特朗普會否繼續向中國拖壓，而且１１月中期選舉一旦民主黨控
制眾議院，那麼特朗普被彈劾的機會相當大，因為之前的民調顯示，超過七成受訪的民主黨支持
者希望啟動程序彈劾特朗普，故此，特朗普不一定可以「隨心所欲」打中美貿易戰。
　
＊貿易戰非寸步不讓＊
　
　　如果大家細心留意今次美國貿易代表列出的２０００億美元徵稅清單，並非「先斬後奏」，
而是會先作出諮詢，同時今次涉及的貨物清單，亦只是加徵１０％的關稅，相較上次特朗普在貿
易代表列出３４０億美元的貿易清單後，在沒有任何徵詢下，便於不足一個月內對中國開徵新的
關稅，而稅率高達２５％，所以今次特朗普其實是有所讓步，這某程度上亦反映出，他仍然期望
與中國談判，但考慮政治因素及下台階等問題，所以便用新的籌碼威嚇中國。而且，第一階段的
３４０億美元關稅開徵後，美國商務部亦很快表示，容許受影響的機構申請豁免，可見貿易戰並
非市場預期般如此沒有讓步的空間。
　
＊Ｔｅｓｌａ在華設廠的啟示＊
　
　　還有一個因素是，美國的商界似乎不太理會特朗普政府的政策，反而轉而投向美國的「敵對
」陣營。繼美國電單車製造商哈利（Ｈａｒｌｅｙ－Ｄａｖｉｄｓｏｎ）計劃從美國遷出部分生
產線，以避開美國與歐盟間的貿易戰問題時，Ｔｅｓｌａ亦在中美貿易戰開展期間，宣布在中國
開設新的廠房。
　　事實上，Ｔｅｓｌａ的管理層一向以精明見稱，相信不會沒有計算過中美貿易戰帶來的長遠
風險，同時靠向中國帶來的後遺症，但他仍然願意此時在中國設廠，可見中美貿易戰對某些人來
說可能是一個機會，而並非洪水猛獸，這絕對是一個值得參考的因素。《獨立股評人　陳永陸》

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