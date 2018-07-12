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即市新聞

12/07/2018 11:31

【本港樓市】調查：六成港女望另一半有樓，港女較港男想一同置業

　　《經濟通通訊社１２日專訊》交友配對公司ＨＫ　Ｒｏｍａｎｃｅ　Ｄａｔｉｎｇ於今年４
月至６月進行調查訪問，了解單身男女對於置業樓市看法，及「置業後才可結婚」是否必要條件

　　選擇偶條件方面，逾６０％女受訪者期望另一半最好或必須有物業，有６１％女士認為異性
有私樓最為吸引及在擇偶條件加分。
　　港男覺得有樓較易識伴侶：逾７０％男士認為擁有物業會較易認識另一半。有近一半男士同
意擁有越大額物業，認識到女朋友的機會會越大；而有７８％女士不同意若自己擁有大額物業，
認識男朋友的機會越低。
　　６０％男受訪者及６７％女受訪者認為人生中置業是必須的；８０％男性與６５％女士均不
認同「置業後才可結婚」是必要條件；若有１００萬積蓄，３５％男受訪者及５２％的女受訪者
會選擇付首期置業；若無足夠首期，逾５０％男女均考慮「靠父幹置業」。
　　
＊大部分港人不認為有樓才結婚，女性較願意付首期＊
　
　　　若考慮與心儀對象置業或再置業，８０％男女均稱會與心儀對象夾份付首期；男女均最渴
望與心儀對象購置私樓，男佔５５％，女佔６０％。
　　另外，７０％男女最想買６００萬或以下單位。男女受訪者最期待與心儀對象選購４０１至
５００呎單位，男女分別佔２７％及２９％。
　　對於現時樓價，近８５％男士與９５％女士認為樓價難以負擔，８３％男士及８２％女士認
為今年樓價會繼續上升。近６０％男士期望於新界區置業，逾４５％女生期望於九龍區置業。
　　有關調查通過街頭訪問及網上問卷方式訪問３４２名男性受訪者及２６９名女性受訪者，共
６００名男女。有調查於「娥六招」推出之前完成。（ｋｚ）

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