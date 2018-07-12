《日入而息》人民幣創年半最大跌幅，調查指六成港女望另一半有樓

《今天重點》﹡傳寶馬於華晨中國（０１１１４）合營公司持股比例提高到至少７５％

﹡人幣兌一美元中間價大貶４９２點子，創年半最大降幅；在岸人幣重回

６﹒６８水平，高盛料短期有再跌空間；人幣即期先跌後回穩，收跌５點子

，報６﹒６６７９；渣打降人幣預測至６﹒５８，累中國ＧＤＰ ０﹒４％

﹡調查指六成港女望另一半有樓，港女較港男想一同置業



《即日市況》﹡港股隨Ａ股反彈，收２８４８０升１６９點，十天線得而復失



《深滬股市》﹡滬指報復式反彈收升２％，成交逾４０００億創三周高



《美元匯價》﹡經濟數據向好，美匯高企不下；歐元最新報１﹒１６５２╱５６，日圓最新

報１１２﹒６０╱６３



《公司業績》﹡東瑞製葯（０２３４８）建議派特息１５仙，另股份１拆２

﹡迅銷（０６２８８）首三財季純利升２３﹒５％

﹡九興（０１８３６）第二季總收入減少２﹒５％，上半年減少３﹒１％



《公司資訊》﹡Ａｉｒｂｎｂ表示持續與政府溝通，冀另立新法規管住家分享服務

﹡ＮｏｗＴＶ首次合作方式播放西班牙甲組足球聯賽

﹡Ａｌｉｐａｙ ＨＫ擴展電訊繳費服務，並與三大書商推出優惠

﹡ＬＨＮ（０１７３０）簽署一項緬甸仰光服務式住宅管理服務協議

﹡中海物業（０２６６９）收購中海外青島大連停車位，涉３０４１萬元

﹡五龍電動車（００７２９）擬向神州租車（００６９９）等配股，今早齊停

牌

﹡報道指特效公司ＶＨＱ擬分拆中國業務至香港上市

﹡亞洲資源（００８９９）終止放債業務

﹡亞美能源（０２６８６）第二季平均日總產氣量按年升３２％

﹡康健國際（０３８８６）旗下附屬遭入稟控告不當獲取康宏環球股份

﹡５１信用卡（０２０５１）未獲足額認購，下限定價

﹡其利工業（０１７３１）下限定價，一手中籤率６０％

﹡精英匯（０１７７５）超購近２８８倍，一手中籤率四成

﹡匯控（００００５）昨回購逾３６７萬股，涉資逾２５７７萬英鎊

﹡迅銷（０６２８８）將向聯交所申請明日恢復買賣

﹡周大福（０１９２９）首財季內地同店銷售增長４％，港澳增長２６％

﹡金地商置（００５３５）擬出售徐州商住項目７４％權益套現８﹒３億元人

民幣



《國企紅籌》﹡東航（００６７０）上半年載客量上升１０﹒３％

﹡國藥（０１０９９）向母企發股購醫療器械分銷業務，涉５１億元人民幣

﹡華潤置地（０１１０９）６月合同銷售按年急增１﹒８１倍

﹡深圳控股（００６０４）６月合同銷售額按年升３１％

﹡丁榮軍辭任中車時代電氣（０３８９８）董事長

﹡中興通訊（００７６３）將於８月２８日舉行第二次臨時股東大會



《神州民企》﹡３６１（０１３６１）童裝於第二季的零售額達低雙位數百份比增長

﹡南京三寶（０１７０８）中標江蘇智能防控系統建設項目

﹡雅居樂（０３３８３）發２億美元優先票據年息８﹒５％

﹡龍湖集團（００９６０）與加拿大養老基金共設長租公寓投資平台

﹡大明（０１０９０）次季不鏽鋼銷售量升７％

﹡金蝶國際（００２６８）香港ＥＰＲ技術有發展潛力



《中國要聞》﹡中國６月ＦＤＩ增５﹒８％至１５６﹒６億美元

﹡商務部表示歡迎特斯拉在中國投資建廠，續改善投資環境；商務部回應美對

華加徵關稅：辦法總比困難多；目前中美雙方尚未就總體談判進行接觸

﹡惠州機場定位為深圳第二機場，研究深港惠水上穿梭巴士

﹡住建部表示房價上漲壓力較大地方，應調整棚改安置政策；住建部取締全國

５家高爾夫球場，萬達、保利上榜

﹡中國與中東歐國家開展民航合作，打造空中絲綢之路

﹡安徽省劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案出台

﹡京東金融簽署Ｂ輪融資協議，投後估值１３３０億元人民幣

﹡阿里巴巴與萬豪合資公司，推出「刷臉」入住服務

﹡國家藥監局將加大進口藥品境外生產檢查

﹡國航被指機組人員吸煙誤操作致險情，民航局開展調查

﹡國資委表示上月底央企帶息負債總額增５％惟增速放緩；央企上半年營收升

利潤增，均創歷史最佳水平；央企將作風險防範，同時堅持擴大開放合作；

央企已執行逾２０００億元債轉股，續推動重組

﹡報道指中國可能很快批准印度仿制藥進口

﹡最高檢表示加大打擊涉眾型金融犯罪，落實金融監管政策

﹡華晨寶馬瀋陽合資擴大生產，純電動車將出口全球市場

﹡首５月職工養老保險基金收入１﹒９萬億增２２﹒７％

﹡德銀獲准開展非金融企業債務融資工具承銷業務

﹡山東金茂公司債兩日崩跌五成，早前遭質疑流動性惡化

﹡永泰集團出售輔助生殖醫療業務予中信系，市值１５億

﹡人行重啟３００億逆回購利率持平，無淨投放或淨回籠；人行下周二招標國

庫現金定存，操作量１５００億元

﹡報道指海航未交訂單付款，空巴延付６架Ａ３３０客機

﹡中美代表世貿會議隔空開火，中方呼籲各國反貿易霸凌

﹡官媒社評指美國關稅大棒破壞美國企業來華合作的夢想

﹡美國對中國進口鋼架展開反傾銷和反補貼調查

﹡蘋果前員工涉竊商業機密赴華，小鵬汽車認屬旗下員工

﹡習近平將對阿聯酋、盧旺達和南非等四國進行國事訪問

﹡中德簽署自動網聯駕駛領域合作聯合意向聲明



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１０７３８﹒３８點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱丁屋政策正面對司法覆核暫不作評論；不會收回珀麗灣邨巴和渡

輪服務的專營權；今年通過多項法案有賴行政立法關係改善和加會；可再審

視進一步限制非港人買樓的政策；宜居城市是施政原則，社區對元朗建天橋

有需求；單程證人士為香港帶來勞動力應該要歡迎；會要求食衛局跟進醫護

人員的支援和訴求；當局正努力加快將新藥物納入名冊；經濟不能只依賴四

大支柱，政府會著力發展創科；林鄭指政府無計劃就ＱＴ案引伸至其他條例

；林鄭重申不可能回購領展、並非所有市民都不滿領展；林鄭稱不會接納煙

草業界游說，電子煙應與傳統煙看齊

﹡立法會否決以特權法要求港鐵提交沙中線工程文件；立法會開始辯論對主席

梁君彥提出的不信任動議

﹡陳淑莊指工程屢爆醜聞疑或涉串謀詐騙，望警方跟進

﹡鄺俊宇指港鐵此前從未向元朗區議會披露天榮站現沉降

﹡涂謹申不滿保安在林鄭月娥到立法會時阻止議員前行

﹡馮檢基宣布退出民協：和平分手，另組民間壓力團體

﹡任志剛稱沒有興趣出席證監會主席一職

﹡法官批准梁天琦等人暴動罪重審與另一暴動案合併審理

﹡立會鐵路小組明開特別會議，陳淑莊批評政府態度敷衍

﹡調查指六成港女望另一半有樓，港女較港男想一同置業

﹡深股通用２﹒７億；滬股通全日用近１７億

﹡微信支付用戶五年內或超越支付寶，海外拓展聚焦旅遊熱點

﹡港大表示今年第三季實質ＧＤＰ增長率將減慢至３﹒９％

﹡關家明稱香港每年處理中美貿易額４５０億美元亦受累

﹡缺細價盤，上月５００萬元以下二手樓註冊量創歷史新低

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