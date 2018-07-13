《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪非四季皆宜，投資前須認清引伸波幅

《窩輪匯智》多隻美股大型科技股同步創新高，港股則繼續受貿易戰拖累，整體升勢受阻，

科技股表現各異，手機設備股中興（００７６３）一度急升，其後舜宇（０２３８２）獲大行祝

福接力上揚，騰訊（００７００）「詩人獨憔悴」股價受壓於１０天線水平。輪證資金部署亦相

對短線，不少投資者以窩輪入場短炒以上科技股，可是卻忽略了引伸波幅的風險因素，部分看中

了方向卻輸了引伸波幅。為何會這樣？



窩輪為期權的一種，其價格組成極受引伸波幅影響，亦即市場預期股價未來的波動幅度。簡

單來說，引伸波幅升預視後市波動性增加，相反則預期波動性減少或呈一段牛皮市的趨勢。除此

之外，引伸波幅高低亦受市場供求影響，當市況趨波動令市場參與者買入更多引伸波幅作對沖風

險之時，需求便會上升帶動引伸波幅向上，相反亦言。



以本周恆指波幅指數為例，由周三（１１日）高位２１﹒７急跌至１８﹒５水平之下，部分

個股的引伸波幅更為波動。投資者若在周三市況低位反彈時以認購證入場，其後大市錄得數百點

反彈，不過受引伸波幅下跌影響，認購證很有可能會出現「升不足」的情況。再者，若投資者貪

價格低以「仙輪」入場，由於短期及價外的特性，這類產品對這數百點反彈升幅的敏感度不足，

因此有機會出現不升反跌的情況，令很多投資者都摸不著頭腦。



因此，投資者要認清一點，就是窩輪非四季皆宜，投資者必先要對後市波動性有所盤算。若

明明預計波動性減少，股價牛皮又會損失時間值，就無理由以窩輪入場，取而代之可以牛證先行

部署，待引伸波幅回穩後方轉馬亦不遲。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

