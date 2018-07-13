《施凌觀點－施宏毅》建議五本好書，為成為「專業投資者」鋪路！

《施凌觀點》今天會跟各位分享五本有用的書籍，讓你知道投資者應有的生活、態度、知識

和資料來源，學習怎樣成為一個真正的投資者。

第一本書︰《經濟指標教你加減碼》，英名叫《Ｐｒｏｆｉｔｉｎｇｉｎ Ｂｕｌｌｏｒ

Ｂｅａｒ Ｍａｒｋｅｔｓ》，作者是Ｇｅｏｒｇｅ Ｄａｇｎｉｎｏ。

此書描述很多情況，例如組合投資?分散風險，透過經濟指標教導讀者加注或減注，讓你看

到經濟周期的命脈，著重於有甚麼可以幫助你做策略。因為可以守住整個大方向，讓你可以知道

有甚麼經濟數據在電視或網站公布是需要留意的，啟發我們如何以新角度去看經濟指標，幫助分

析經濟指標時可以更簡單和容易掌握。例如美國存貨的水準令到每周工時延長，加班情況增加。

這衍生了兩件事，第一是去生產，第二是消費者信心指數變高會不斷循環去消費。

第二本書︰《用地圖看懂全球經濟趨勢》，作者是「生命科學編輯團隊」。

書本用地圖的繪圖方法去看每個國家的供應和需求，以及看甚麼數據，包括︰甚麼是國際貨

幣基金組織？為甚麼國際貨幣基金組織會影響信用評級?石油?稀有資源？非洲有甚麼能源和糧

食問題?包括軟商品的周期例如玉米?橙、賭博業?航空業等各行各業至新能源資源；Ｇ２０峰

會?英國的國內生產總值（ＧＤＰ）排名有甚麼用處?沙地阿拉伯在中東首屈一指的原因和日本

債務有甚麼影響等等。不論是甚麼國家的新聞，我也會多留意到，書本上記載，除了可以制定宏

觀經濟，還有一系列的資產調配包括外匯。

第三本書︰香港經濟日報出版的《股壇解碼器》。

這本書討論多一些報表，內容很多。我認為是給投資者的基本入門知識，包括甚麼是碎股?

除淨?落盤，令自己知道在玩甚麼遊戲，需要怎樣配合。內容包括基本的技術分析?怎樣看年報

?有甚麼股票看存貨周轉率?股價淨值比、市盈率、價值評估?財技?私有化?合股供，移動平

衡線，假突破也有提及島形、消耗性下跌?實戰技巧分段入市，洗倉等也有提及。所以這是一本

全面秘笈讓大家學習，要持之以恆一邊看書一邊尋找股票及一邊做練習，讓大家生活化地學習，

多擴闊眼光，當知道更多時恐懼便會減少。

第四本書︰《比率管理全書》，《Ｋｅｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｒａｔｉｏｓ》作者是

Ｃｉａｒａｎ Ｗａｌｓｈ。

他是一個讀相關管理學的學者，所以從管理層比率出發。當你作為一個管理階層，是要看企

業關鍵績效指標及目標和關鍵成果，就避免微觀管理。書本裏面提及會計準則不是單純的註冊會

計師角度，去管理解讀該公司的健康情況，這是財務比率。我們經常提到的比率：例如資產回報

率、投入資本回報率這些是其中一個最直接看到一間公司對股東有沒有回報比率的訊號，所以大

家要留意裏面有很多比率，若你是選擇長線股入倉，或是作為一個股東，是非常值得看這本書的

。

此書亦會教投資者可以去選一個倉位避免炒賣，或者在股市上升時會衡量股票的強弱，裏面

都描述得很清楚怎樣運用報表。有三種報表較為重要︰資產負債表?利潤及現金流量表，可以著

重於現金，例如現金價值?現金流量?營運成本和攤銷等等。

第五本書︰《技術分析精論》，《Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｅｘｐｌａｉｎｅｄ》，作者是Ｍａｒｔｉｎ Ｊ﹒ Ｐｒｉｎｇ。

他寫了很多書，但是這本書被喻為「技術分析的聖經」，因為它特別地教導了「為甚麼要用

技術分析」。裏面亦包括了道氏理論、移動平均線?動量交易，ｋ線分析?趨勢分析。中文版會

更清晰講到市場結構和行業流動以及相反理論，市場互動關係，滯銷後怎樣解決，整本書的內容

都很全面。這書本的優點是作者所講述引用的內容，全部都是有多年歷史，他只在自己成功或失

敗的例子裏加入主觀東西。大家可以參考書本內容，整個技術分析的精要都在裏面。

大家假若沒有時間，建議要先看選股，然後再看經濟指標。假如你害怕短時間內坐艇，又或

許你不急於買股票的，可以按照流程從宏觀至微觀入手。希望大家看畢這５本書，可以對投資組

合的貢獻有全面快速的幫助，如果有其他好書推薦亦歡迎告訴我，大家互相交流。

《施凌學會ＣＥＯ及「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

