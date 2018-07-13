《專家之言－張穎群》貿易戰爭再升級，投資組合宜保守

《專家之言》美國公布６月份非農業新增職位２１﹒３萬個，多過預期１９﹒５萬個。失業

率由上月３﹒８％回升至４％，為近１０個月以來首次上升。數據反映經濟加快。近日美國國債

２年期和１０年期息率急速收窄至僅２８點子，並創自２００７年，近１１年以來新低。根據歷

史記載，如果長債息率跟短債息率收窄，什至出現短期債息率高於長債息率，稱之為「倒掛」。

通常都是一個警號，意味著經濟很大機會出現衰退。同時，也反映出股市，已經出現見頂的訊號

。但此刻，總統特朗普繼續口出狂言，再進一步出手，向進口美國的中國產品加？１０％關稅，

約２０００億美元。當中重點在高科技產品、金屬、電動車電池、部分家電及皮革製品等。華府

又將貿易戰升級，嚴重的問題又重臨了。美股上半年之表現，為全球股市中最強，唯市場預測下

半年應該會放緩。因為明白到，貿易戰受害者不僅是中國，連帶美國企業也是受害者。同時可以

拖累ＧＤＰ下降、影響消費者情緒及購買意欲、企業增加成本，盈利下跌，對加大投資，又見擔

心。長遠而言，美國要為這次貿易戰承擔一切損失。對下半年的投資組合，宜保守一點，方為上

策。



＊數據合理也溫和，無奈戰事再混亂＊



內地國家統計局公布６月份居民消費價格指數ＣＰＩ升至１﹒９％，比上小升０﹒１個百分

點。暫時未見受貿易戰影響，全年通脹溫和，因連續三個月皆處於２％以下。按年計，上半年升

２％。同期公布工業生產者出廠價格指數ＰＰＩ按年升４﹒７％，高過預期和比５月份小升０﹒

６個百分點，為年內新高。數據反映經濟仍屬於溫和增長，估計會繼續維持穩健的貨幣政策。內

地公布６月份儲備３１１２１﹒３億美元，比上增加１５﹒１億美元，遠多過預期３１０２８億

美元。外匯儲備略有增加，帶動人民幣兌美元反彈。由於內地維持嚴緊的資金流出限制，以避免

資金突然大幅流失。同時，亦見官方機構出手維穩，包括延遲推出理財新規劃、加大開放外國人

可開設Ａ股戶口，估計可增加３０萬至４０萬個合資格帳戶。再由官方媒體指出內地股市已見低

位等。而中證監亦於近日開始跟上市公司展開座談會，並聽取各方意見。以應對貿易戰衍生出的

問題。上證指數上周曾創低位，隨後反彈似回穩，但是日已因升級貿易戰，而終止三連升。成交

也淡靜。稍有壞消息，匯市和股市即受影響。要極度關注事態發展，和留意貿易戰後所帶來的影

響。



＊凶險環境中上市，清晰途徑可借鏡＊



恆指周初曾高見２８９８１，主要原因為貿易戰上周五開始，未見任何一方，特別加大產品

？收關稅。為市場樂見，投資者逐步投入資金，並將股市推高。但隨後再受累於華府提出向中國

加徵關稅。更拖累亞洲區股市齊下滑。港股以最低位２８０１３開出。成交未有配合，每日皆少

於千億元。因此，市況仍然十分淡靜。看似僅是反彈。小米集團（０１８１０）首日上市低見１

６元後，已見回穩。早上有大行率先唱好，目標價見３０元。同時，已安排在下周納入富時中國

５０指數和恆生綜合指數。有基金需要買入以作調整，刺激股價高見１９﹒８０元。能夠在貿易

戰的混亂中、備受批評的高估值，和敢於嘗新的首家同股不同權的環境中成功上市。完完全全可

作為作後來者的借鏡，定可吸引更多同類型的企業到香港交易所上市。現時，市場重點在急追小

米，力沽騰訊。其他都是隨波逐流，也不見有明確的方向。成交減少，正反映投資者仍然擔心外

圍衍生的問題持續轉差。雖曾見低位，但也僅是小幅追入，未敢過於進取。目前，真的未見有特

別的困難或問題已經完滿解決，壞消息仍然滿布市場。所以，要小心，細額小注，快速短炒，不

妨一試，其他就小心為上。《華盛資本証券有限公司 張穎群》

