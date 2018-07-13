《經濟通通訊社１３日專訊》九台農商銀行（０６１２２）公布，計劃不超過１０名符合資
格的境內機構投資者，定向增發２億股至４億股內資股，佔該行內資股總數約５﹒８４％至
１１﹒０３％。另外，該行亦計劃向向不超過１０名特定對象，非公開發行不超過１﹒５２億股
Ｈ股。
上述兩項配售計劃須待股東會批准，集資所得淨額將全部用於補充核心一級資本。（ｔｔ）
13/07/2018 08:55
九台農商行（０６１２２）擬配售內資股及Ｈ股
《經濟通通訊社１３日專訊》九台農商銀行（０６１２２）公布，計劃不超過１０名符合資
格的境內機構投資者，定向增發２億股至４億股內資股，佔該行內資股總數約５﹒８４％至
１１﹒０３％。另外，該行亦計劃向向不超過１０名特定對象，非公開發行不超過１﹒５２億股
Ｈ股。
上述兩項配售計劃須待股東會批准，集資所得淨額將全部用於補充核心一級資本。（ｔｔ）
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