九台農商行（０６１２２）擬配售內資股及Ｈ股

《經濟通通訊社１３日專訊》九台農商銀行（０６１２２）公布，計劃不超過１０名符合資

格的境內機構投資者，定向增發２億股至４億股內資股，佔該行內資股總數約５﹒８４％至

１１﹒０３％。另外，該行亦計劃向向不超過１０名特定對象，非公開發行不超過１﹒５２億股

Ｈ股。

上述兩項配售計劃須待股東會批准，集資所得淨額將全部用於補充核心一級資本。（ｔｔ）

