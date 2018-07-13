納指破頂，港股高開２０８點報２８６８９，國指升８４點

《經濟通通訊社１３日專訊》美國股市周四（１２日）攀升，因Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟及

亞馬遜等科技股觸及紀錄高位，同時工業股亦見反彈，抵消對中美貿易戰的憂慮。

道指收高２２４點或０﹒９％，至２４９２４點；標普５００指數收漲２４點或０﹒９％，

至２７９８點；納指上漲１０７點或１﹒４％，至７８２３點，創收市新高。

恆指夜期收報２８６２８點，升１４１點，高水１４７點。港股ＡＤＲ比例指數上升２０４

點，報２８６８４點。

美國科技股造好帶動騰訊（００７００）表現，現價上升１﹒７９％，報３８６﹒８元，港

股高開２０８點報２８６８９點，國指升８４點報１０８３７點。

舜宇（０２３８２）現價上升２﹒９７％，報１５６元，暫升幅最大藍籌。旺旺

（００１５１）現價下跌１﹒２８％，報６﹒９２元，暫跌幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒３５元 上升０﹒３４％

港交所 （００３８８） ２３６﹒６０元 上升１﹒３７％

騰訊控股（００７００） ３８６﹒８０元 上升１﹒７９％

建設銀行（００９３９） ７﹒０３元 上升１﹒１５％

中國移動（００９４１） ６９﹒４０元 下跌０﹒４３％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒８０元 上升０﹒８１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６９元 上升０﹒８９％

中國平安（０２３１８） ７１﹒９５元 上升１﹒４１％

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