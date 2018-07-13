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即市新聞

13/07/2018 09:21

納指破頂，港股高開２０８點報２８６８９，國指升８４點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國股市周四（１２日）攀升，因Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟及
亞馬遜等科技股觸及紀錄高位，同時工業股亦見反彈，抵消對中美貿易戰的憂慮。
　　道指收高２２４點或０﹒９％，至２４９２４點；標普５００指數收漲２４點或０﹒９％，
至２７９８點；納指上漲１０７點或１﹒４％，至７８２３點，創收市新高。
　　恆指夜期收報２８６２８點，升１４１點，高水１４７點。港股ＡＤＲ比例指數上升２０４
點，報２８６８４點。
　　美國科技股造好帶動騰訊（００７００）表現，現價上升１﹒７９％，報３８６﹒８元，港
股高開２０８點報２８６８９點，國指升８４點報１０８３７點。
　　舜宇（０２３８２）現價上升２﹒９７％，報１５６元，暫升幅最大藍籌。旺旺
（００１５１）現價下跌１﹒２８％，報６﹒９２元，暫跌幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒３５元　　　上升０﹒３４％
　　港交所　（００３８８）　２３６﹒６０元　　　上升１﹒３７％
　　騰訊控股（００７００）　３８６﹒８０元　　　上升１﹒７９％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒０３元　　　上升１﹒１５％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒４０元　　　下跌０﹒４３％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒８０元　　　上升０﹒８１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６９元　　　上升０﹒８９％
　　中國平安（０２３１８）　　７１﹒９５元　　　上升１﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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