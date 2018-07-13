《盤後部署》中美貿易戰角力影響後市，港股料兩萬九見阻力

《經濟通通訊社１３日專訊》港股今日隨外圍造好高開，美股Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟及亞

馬遜觸及紀錄高位，帶動納指破頂，與此同時道指、標指亦造好。港股由於未有其他利淡消息影

響下，今早隨外圍高開２０８點報２８６８９點，最高見２８７１５點。但中資股乏力，拖累大

市升幅收窄，反映市場氣氛仍然審慎。最終港股僅收升４４點或０﹒１６％，報２８５２５。主

板成交８４４﹒６億元，較上交易日跌７﹒４％。

國指跌６點或０﹒０６％，報１０７４６點。滬指跌６點或０﹒２３％，報２８３１點。



＊美國貿易政策搖擺不定＊



正如大摩早前所預測，中美貿易戰升級，反映兩國貿易緊張局面將維持一段時間，不過雙方

是否最終可以透過談判解決則未可知，但直到貿易戰談判落實期間，商業信心和資本開支風險將

增加，這亦是股市投資者擔心所在。

最新消息顯示，美國財政部長努欽淡化特朗普政府關稅措施的影響，稱美國經濟未受到衝擊

。而努欽在一場眾議院金融服務委員會聽證會上表示，不認為美國正在打貿易戰，目前美國只是

發生貿易糾紛。他稱，白宮致力於重談舊的貿易協議，譬如與加拿大及墨西哥的北美自由貿易協

定（ＮＡＦＴＡ），同時致力於確保中國遵守貿易規則。這表示美國對貿易政策上的取態，仍然

表現得搖擺不定，令外界捉摸不著。故預計中美貿易問題，將繼續困擾著大市，令港股走勢繼續

維持波動。



＊中美進出口數據未反映貿易戰＊



中國海關公布，按美元計價，中國對美國進出口是３０１８億美元，同比增長１３﹒１％。

其中，對美出口２１７７﹒８億美元，增長１３﹒６％。自美進口８４０﹒２億美元，增長

１１﹒８％。按人民幣計價，上半年與美國外貿進出口總額１﹒９３萬億元人民幣，同比增長

５﹒２％，佔中國外貿總值的１３﹒７％，為中國第二大貿易夥伴。其中，對美出口１﹒３９萬

億元人民幣，增長５﹒７％，自美進口５３７９﹒７億元人民幣，增長４％。暫時貿易戰影響尚

未完全顯現，如果各國於貿易戰上未有更嚴厲的措施推出，港股短期內仍有機會慢慢反彈，重返

兩萬九水平後才見阻力，預期港股會於２８０００點至２９０００點間波動。（ｆｆ）

