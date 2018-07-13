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13/07/2018 08:46

【貿易開戰】聯儲局研究：對中國額外徵稅或致美國裁員及廠房倒閉

　　《經濟通通訊社１３日專訊》聖路易斯聯邦儲備銀行經濟學家Ｆｅｒｎａｎｄｏ
Ｌｅｉｂｏｖｉｃｉ警告，美國總統特朗普對中國商品加徵的關稅可能會引火自焚，導致美國國
內裁員及廠房倒閉。
　　Ｌｅｉｂｏｖｉｃｉ指，關稅上調主要影響的是來自中國的中間產品，即美國製造商用於生
產最終產品的材料，而加稅會產生提高成本及導致價格上漲的效果，這將會提高中間產品的關稅
、並可能對美國製造商產生重大負面影響。（ｍｎ）

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