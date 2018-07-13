《經濟通通訊社１３日專訊》研究及諮詢機構Ｇａｒｔｎｅ研公布，今年第二季個人電腦出
貨量在６年來首次出現增長，按年上升１﹒４％。
聯想（００９９２）的個人電腦出貨量略多於ＨＰ，去年ＨＰ才壓過聯想成為全球出貨量最
多的公司。而戴爾（Ｄｅｌｌ）、蘋果及Ａｃｅｒ的出貨量則緊隨其後。這５間個人電腦製造商
的出貨量均錄得按年增長。（ｍｎ）
13/07/2018 08:52
《外企動向》全球第二季個人電腦出貨量６年來首次出現增長
《經濟通通訊社１３日專訊》研究及諮詢機構Ｇａｒｔｎｅ研公布，今年第二季個人電腦出
貨量在６年來首次出現增長，按年上升１﹒４％。
聯想（００９９２）的個人電腦出貨量略多於ＨＰ，去年ＨＰ才壓過聯想成為全球出貨量最
多的公司。而戴爾（Ｄｅｌｌ）、蘋果及Ａｃｅｒ的出貨量則緊隨其後。這５間個人電腦製造商
的出貨量均錄得按年增長。（ｍｎ）
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