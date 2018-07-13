《外企動向》全球第二季個人電腦出貨量６年來首次出現增長

《經濟通通訊社１３日專訊》研究及諮詢機構Ｇａｒｔｎｅ研公布，今年第二季個人電腦出

貨量在６年來首次出現增長，按年上升１﹒４％。

聯想（００９９２）的個人電腦出貨量略多於ＨＰ，去年ＨＰ才壓過聯想成為全球出貨量最

多的公司。而戴爾（Ｄｅｌｌ）、蘋果及Ａｃｅｒ的出貨量則緊隨其後。這５間個人電腦製造商

的出貨量均錄得按年增長。（ｍｎ）

