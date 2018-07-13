  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2018 08:52

《外企動向》全球第二季個人電腦出貨量６年來首次出現增長

　　《經濟通通訊社１３日專訊》研究及諮詢機構Ｇａｒｔｎｅ研公布，今年第二季個人電腦出
貨量在６年來首次出現增長，按年上升１﹒４％。
　　聯想（００９９２）的個人電腦出貨量略多於ＨＰ，去年ＨＰ才壓過聯想成為全球出貨量最
多的公司。而戴爾（Ｄｅｌｌ）、蘋果及Ａｃｅｒ的出貨量則緊隨其後。這５間個人電腦製造商
的出貨量均錄得按年增長。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態13/07/2018
特朗普：北約允增軍費 美助購軍備
FOCUS12/07/2018
【FOCUS】驚恐三重奏 VS 風雨後見彩虹
生財有道12/07/2018
【港樓演義之藥石亂投】「非常時期」顯政治決心？房策新猷待檢驗
生財有道12/07/2018
親述第三個仔身世 李嘉誠交棒李澤楷
國際動態12/07/2018
特朗普抨德國 依賴俄能源成俘虜
FOCUS11/07/2018
【FOCUS】侵侵晒馬兩千億 北京奇招化解「無牙可還」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN