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即市新聞

13/07/2018 18:55

《台股攻略－馮偉明》台股升超過１２６點，重越１０８００點大關

　　《台股攻略》台股加權指數今日升１２６﹒１６點，收１０８６４﹒５４點，成交值為新台
幣１４１３﹒７２億元。
　　台股今日由大立光、台積電及鴻海領漲，資金明顯從漲多的被動元件轉向蘋概股，大立光不
但重返新台幣５０００元大關以上，收市更升新台幣１１０元，收新台幣５０４０元，帶動光學
版塊造好，玉晶光今日升４﹒４６％，先進光及今國光亦分別升１﹒７２％及１﹒１２％。受蘋
果新機將啟動拉貨的預期心理影響，鴻海升２﹒０９％，台積電升１﹒８１％。市傳蘋果將擴大
導入臉部辨識功能，３Ｄ感測概念股穩懋今日開高走高，升９﹒０５％。台灣生技月即將開展，
刺激生技股反彈，晟德、葡萄王、中裕、生達、大江等表現亮麗。國巨今日面臨千元保衛戰，終
場以新台幣９９８元作收，失守千元關口。禾伸堂及奇力新則收紅。金融股方面，新光金升
３﹒１％，富邦金、國泰金、台新金及中信金亦同步走高。
　　美中貿易戰可望因參議院提案限縮總統的權力而緩和。預期台股短期整體上升空間有限，不
過在電子重量級法說陸續登場以及半年報業績加持下，個股仍有表現空間，建議投資者在操作上
宜選股不選市。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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