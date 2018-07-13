《窩輪豪情－梁業豪》期指即市圖仍待往上突破

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、消

費者服務業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為達利食品（０３７９９）

、恆生銀行（０００１１）與粵海投資（００２７０），短線（一星期至一個月）投機價值最高

者則為達利食品、中電（００００２）與領展（００８２３）。

昨午（１２日）恆指期貨於高位橫行整固，今早（１３日）繼續反彈，卻暫時無力升破，本

周二（１０日）高位２９０１３阻力。反覆上落的橫行局面仍待突破，好友雙方於找到市場平衡

點後，均不願於周末前強行再攻。目前圖表形勢全面向淡，只待新利好消息入市，刺激價位呈現

急升。另一方面，１５分鐘、ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＭＡＣＤ均好淡難分，價位須守穩於保歷加通道

中軸之上。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５４﹒２１９，國企指數ＩＢＳＩ則報５３﹒３２６，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則繼續於低位進行整固，

等待作進一步反彈。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

