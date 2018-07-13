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即市新聞

13/07/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》燃料消費品６月份漲價推高通脹

　　《談國論企》中國的居民消費價格（ＣＰＩ）於２０１８年６月份環比及同比皆升，主要受
燃油和消費品等價格上揚之壓。估計國際原油價格今後會在升後高位反覆，和中國面對特朗普惡
意狙擊得被動反制加徵美國輸華產品關稅，會引發進口通脹，使ＣＰＩ加大向上的力度，宜設法
降價強化內需，減低國民經濟面對頗不少外來不明確、不穩定因素困擾。
　
＊反制加徵美輸華產品關稅料引發進口通脹＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新數據，ＣＰＩ於２０１８年６月份同比增長１﹒９％，即
使只是較４月份及５月份持平於１﹒８％高０﹒１個百分點，卻又比２０１７年同期所增的
１﹒５％高０﹒４個百分點，故所升幅度無疑相對溫和，但屬全面上行的發展態勢，不可掉以輕
心，尤其是若干類別的項目所受到的壓力，有可能是具延續性和上升力度不弱：
　　（一）燃料類消費品的漲勢相當驚人，其中（１）交通和通信類別的交通工具使用燃料，於
２０１８年６月份同比飆升１７﹒８％，較對上一個月所增的１３﹒３％多增５﹒５個百分點，
連同４月份上升８﹒７％，使由４至６月組成的二季度平均增幅高達１３﹒２６％，相比一季度
平均上升的５﹒７３％，大幅提升７﹒５３個百分點。和（２）居住類別中的水電燃料項目的價
格於是月份同比增長１﹒７％，比對上一個月的１﹒３％高０﹒４個百分點，更較２０１８年同
期的１﹒６％多增０﹒１個百分點。
　　交通工具使用燃料大幅漲價，及居住水電燃料價上升，主要受到國際原油價格節節走高，使
中國的燃料、動力類購進價格持續走高，石油和天然氣開採業、石油加工煉焦等出廠價格急漲，
如國際原油價格保持反覆走高，料此情會進一步惡化。
　　至於（二）消費品類別，６月份指數的漲幅１﹒５％，仍低於整體ＣＰＩ之數，但此數比５
月份所升的１﹒３％多增０﹒２個百分點，其中衣著類升１﹒１％，和生活用品及服務升
２﹒３％，今後可能會受到工業生產者出廠價格ＰＰＩ節節走高的壓力，因ＰＰＩ於６月份同比
增長４﹒７％，較５月份的４﹒１％高０﹒６個百分點，而５月份又比４月份的３﹒４％高
０﹒７個百分點，連同３月份３﹒１％環比多增０﹒３個百分點，并形成四連升，而２０１７年
６月份是基本持平於５月份所增之數，故ＰＰＩ形成上行發展的新態肯定會逐步轉嫁到消費價格
層面。
　　再看最是重要的（三）食品，價格於２０１８年６月份同比即使只是上升０﹒８％，和相對
對上一個月的０﹒７％略高０﹒１個百分點，其中（Ｉ）鮮菜價格於２０１８年６月份即使環比
少增０﹒７個百分點，但仍處於９﹒３％的高水平，甚至比２０１７年同期所增的５﹒８％多增
３﹒５個百分點；而（ＩＩ）蛋類價格升幅同樣出現環比少增５﹒７個百分點，卻達１５﹒１％

　　
＊工業生產品出廠價漸推高消費品食品價格＊
　
　　（ＩＩＩ）畜肉類產品的價格於是月跌６﹒８％，相對於對上一個月的９﹒３％少跌２﹒５
個百分點，亦較上年同期少跌３﹒７個百分點，屬跌幅全面收窄，主要受困於（ｉ）豬肉續跌之
價１２﹒８％，比５月份所跌的１６﹒７％少跌３﹒８個百分點，而（ｉｉ）牛肉漲價３﹒１％
，則多增０﹒３個百分點。
　　由是要反制美國發難單方加徵對華輸美產品關稅，而中國在進口美國的黃豆及若干食品作如
是舉，會使相關產品的批發以至零售價走高，是亦為進口通脹。
　　但中國政府被動地加徵美國進口產品的關稅，是對特朗普處處針對和打擊中國經貿、科技的
強力回應，是必然引發的衍生效應，重要是要保衛國家的尊嚴和應有權益，民眾受損也得支持也
。中國政府當然得全面評估和制定維護本國內需的政策，讓經濟少受衝擊。
（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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