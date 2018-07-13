《談國論企－黎偉成》燃料消費品６月份漲價推高通脹

《談國論企》中國的居民消費價格（ＣＰＩ）於２０１８年６月份環比及同比皆升，主要受

燃油和消費品等價格上揚之壓。估計國際原油價格今後會在升後高位反覆，和中國面對特朗普惡

意狙擊得被動反制加徵美國輸華產品關稅，會引發進口通脹，使ＣＰＩ加大向上的力度，宜設法

降價強化內需，減低國民經濟面對頗不少外來不明確、不穩定因素困擾。



＊反制加徵美輸華產品關稅料引發進口通脹＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，ＣＰＩ於２０１８年６月份同比增長１﹒９％，即

使只是較４月份及５月份持平於１﹒８％高０﹒１個百分點，卻又比２０１７年同期所增的

１﹒５％高０﹒４個百分點，故所升幅度無疑相對溫和，但屬全面上行的發展態勢，不可掉以輕

心，尤其是若干類別的項目所受到的壓力，有可能是具延續性和上升力度不弱：

（一）燃料類消費品的漲勢相當驚人，其中（１）交通和通信類別的交通工具使用燃料，於

２０１８年６月份同比飆升１７﹒８％，較對上一個月所增的１３﹒３％多增５﹒５個百分點，

連同４月份上升８﹒７％，使由４至６月組成的二季度平均增幅高達１３﹒２６％，相比一季度

平均上升的５﹒７３％，大幅提升７﹒５３個百分點。和（２）居住類別中的水電燃料項目的價

格於是月份同比增長１﹒７％，比對上一個月的１﹒３％高０﹒４個百分點，更較２０１８年同

期的１﹒６％多增０﹒１個百分點。

交通工具使用燃料大幅漲價，及居住水電燃料價上升，主要受到國際原油價格節節走高，使

中國的燃料、動力類購進價格持續走高，石油和天然氣開採業、石油加工煉焦等出廠價格急漲，

如國際原油價格保持反覆走高，料此情會進一步惡化。

至於（二）消費品類別，６月份指數的漲幅１﹒５％，仍低於整體ＣＰＩ之數，但此數比５

月份所升的１﹒３％多增０﹒２個百分點，其中衣著類升１﹒１％，和生活用品及服務升

２﹒３％，今後可能會受到工業生產者出廠價格ＰＰＩ節節走高的壓力，因ＰＰＩ於６月份同比

增長４﹒７％，較５月份的４﹒１％高０﹒６個百分點，而５月份又比４月份的３﹒４％高

０﹒７個百分點，連同３月份３﹒１％環比多增０﹒３個百分點，并形成四連升，而２０１７年

６月份是基本持平於５月份所增之數，故ＰＰＩ形成上行發展的新態肯定會逐步轉嫁到消費價格

層面。

再看最是重要的（三）食品，價格於２０１８年６月份同比即使只是上升０﹒８％，和相對

對上一個月的０﹒７％略高０﹒１個百分點，其中（Ｉ）鮮菜價格於２０１８年６月份即使環比

少增０﹒７個百分點，但仍處於９﹒３％的高水平，甚至比２０１７年同期所增的５﹒８％多增

３﹒５個百分點；而（ＩＩ）蛋類價格升幅同樣出現環比少增５﹒７個百分點，卻達１５﹒１％

。



＊工業生產品出廠價漸推高消費品食品價格＊



（ＩＩＩ）畜肉類產品的價格於是月跌６﹒８％，相對於對上一個月的９﹒３％少跌２﹒５

個百分點，亦較上年同期少跌３﹒７個百分點，屬跌幅全面收窄，主要受困於（ｉ）豬肉續跌之

價１２﹒８％，比５月份所跌的１６﹒７％少跌３﹒８個百分點，而（ｉｉ）牛肉漲價３﹒１％

，則多增０﹒３個百分點。

由是要反制美國發難單方加徵對華輸美產品關稅，而中國在進口美國的黃豆及若干食品作如

是舉，會使相關產品的批發以至零售價走高，是亦為進口通脹。

但中國政府被動地加徵美國進口產品的關稅，是對特朗普處處針對和打擊中國經貿、科技的

強力回應，是必然引發的衍生效應，重要是要保衛國家的尊嚴和應有權益，民眾受損也得支持也

。中國政府當然得全面評估和制定維護本國內需的政策，讓經濟少受衝擊。

（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

