《外匯達仁－盧楚仁》人民幣離岸價要盯著６﹒７３３３

《外匯達仁》特朗普突然向中國追加２０００億美元關稅，令原本已經回升的人民幣再度急

跌。因今次追加金額龐大，原先估計人民幣離岸價會跌破早前低位６﹒７３３３，但跌至

６﹒７２９６已有具實力買盤承接而令６﹒７３００得以守住不破。而及後美國財長表示，如果

中國在中美貿易上做出重大調整的話，美方願意重啟兩國的貿易談判，令貿易戰氣氛得以大大紓

緩。



另一方面，下星期一（１６日）中國和歐盟將在北京舉行中歐峰會。金融市場估計這兩大經

濟體會聯手對抗美國的貿易保護主義，在此概念帶動下，亦得以令人民幣匯價見底回升。



在技術上而言，在７月３日人民銀行官員空群而出地護盤，亦令當時人民幣離岸價在

６﹒７３３３大幅反彈至６﹒５９６２。如今特朗普再拋出２０００億美元追加關稅方案，但同

樣地，人民幣離岸價只跌至接近６﹒７３００便開始回升，反映背後在６﹒７３００有大量限價

盤到價買入。以此推測的話，中央或不容許人民幣離岸價跌穿６﹒７３３３水平。但這波人民幣

回升過程當中，暫時亦未能向上突破６﹒６６２９。但若下周有好消息的話，不排除會突破

６﹒６６２９向上挑戰６﹒５９６２高位，繼而再突破向６﹒４３２２水平邁進。故下星期中歐

峰會對人民幣匯價有起著關鍵性作用，大家務必要留意有關會後共同聲明。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

