  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2018 09:48

《異動股》人和科技、恒偉集團上市翌日落鑊，分別飆三成及１７％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》個別新股上市翌日落鑊，人和科技（０８１４０）現價上升
３０﹒６１％，報０﹒６４元，現價比招股價高１﹒１３倍，並高見０﹒７元破頂，暫為最大升
幅個股；主動買盤６３％；成交約７９０萬股，涉資４７７萬元。
　　同樣於昨日（１２日）首掛的恆偉集團（０８２１９），現亦上升１７﹒１７％，報
０﹒５８元，現價比招股價高１﹒３２倍。
　　現時，恆生指數報２８６５９，上升１７９點或上升０﹒６３％，主板成交９９﹒９８億元
。上證綜合指數報２８２５，下跌１２點或下跌０﹒４４％，成交２２８﹒７８億元人民幣。

　　表列昨日首掛八隻新股今日股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅　　　　　　　　招股價
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　齊屹科技（０１７３９）　　　４﹒３９元　　　下跌　３﹒３０％　　４﹒８５元
　　英恆科技（０１７６０）　　　２﹒８４元　　　下跌　２﹒０７％　　２﹒９０元
　　天立教育（０１７７３）　　　３﹒１０元　　　下跌　２﹒８２％　　２﹒６６元
　　弘陽地產（０１９９６）　　　２﹒７２元　　　上升　６﹒２５％　　２﹒２８元
　　映客　　（０３７００）　　　４﹒５８元　　　上升　７﹒５１％　　３﹒８５元
　　指尖悅動（０６８６０）　　　２﹒１１元　　　下跌　３﹒２１％　　２﹒０７元
　　人和科技（０８１４０）　　　０﹒６４元　　　上升３０﹒６１％　　０﹒３０元
　　恆偉集團（０８２１９）　　　０﹒５８元　　　上升１７﹒１７％　　０﹒２５元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態13/07/2018
特朗普：北約允增軍費 美助購軍備
FOCUS12/07/2018
【FOCUS】驚恐三重奏 VS 風雨後見彩虹
生財有道12/07/2018
【港樓演義之藥石亂投】「非常時期」顯政治決心？房策新猷待檢驗
生財有道12/07/2018
親述第三個仔身世 李嘉誠交棒李澤楷
國際動態12/07/2018
特朗普抨德國 依賴俄能源成俘虜
FOCUS11/07/2018
【FOCUS】侵侵晒馬兩千億 北京奇招化解「無牙可還」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN