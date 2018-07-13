《異動股》人和科技、恒偉集團上市翌日落鑊，分別飆三成及１７％

《經濟通通訊社１３日專訊》個別新股上市翌日落鑊，人和科技（０８１４０）現價上升

３０﹒６１％，報０﹒６４元，現價比招股價高１﹒１３倍，並高見０﹒７元破頂，暫為最大升

幅個股；主動買盤６３％；成交約７９０萬股，涉資４７７萬元。

同樣於昨日（１２日）首掛的恆偉集團（０８２１９），現亦上升１７﹒１７％，報

０﹒５８元，現價比招股價高１﹒３２倍。

現時，恆生指數報２８６５９，上升１７９點或上升０﹒６３％，主板成交９９﹒９８億元

。上證綜合指數報２８２５，下跌１２點或下跌０﹒４４％，成交２２８﹒７８億元人民幣。



表列昨日首掛八隻新股今日股價表現：



股份（編號） 現價 變幅 招股價

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齊屹科技（０１７３９） ４﹒３９元 下跌 ３﹒３０％ ４﹒８５元

英恆科技（０１７６０） ２﹒８４元 下跌 ２﹒０７％ ２﹒９０元

天立教育（０１７７３） ３﹒１０元 下跌 ２﹒８２％ ２﹒６６元

弘陽地產（０１９９６） ２﹒７２元 上升 ６﹒２５％ ２﹒２８元

映客 （０３７００） ４﹒５８元 上升 ７﹒５１％ ３﹒８５元

指尖悅動（０６８６０） ２﹒１１元 下跌 ３﹒２１％ ２﹒０７元

人和科技（０８１４０） ０﹒６４元 上升３０﹒６１％ ０﹒３０元

恆偉集團（０８２１９） ０﹒５８元 上升１７﹒１７％ ０﹒２５元

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（ａｌ）

