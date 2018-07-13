《經濟通通訊社１３日專訊》小米（０１８１０）掛牌第五天，現升４﹒８８％，報
２０﹒２元，首次升破２０元轉格位，最高見２０﹒３５元上市新高；成交約４４４７萬股，涉
資８﹒８２億元。
現價計，其高招股價１８﹒８％。（ｆｆ）
13/07/2018 09:51
《異動股》小米（１８１０）現升５％破頂，首次升破２０元轉格位
《經濟通通訊社１３日專訊》小米（０１８１０）掛牌第五天，現升４﹒８８％，報
２０﹒２元，首次升破２０元轉格位，最高見２０﹒３５元上市新高；成交約４４４７萬股，涉
資８﹒８２億元。
現價計，其高招股價１８﹒８％。（ｆｆ）
|國際動態13/07/2018
特朗普：北約允增軍費 美助購軍備
|FOCUS12/07/2018
【FOCUS】驚恐三重奏 VS 風雨後見彩虹
|生財有道12/07/2018
【港樓演義之藥石亂投】「非常時期」顯政治決心？房策新猷待檢驗
|生財有道12/07/2018
親述第三個仔身世 李嘉誠交棒李澤楷
|國際動態12/07/2018
特朗普抨德國 依賴俄能源成俘虜
|FOCUS11/07/2018
【FOCUS】侵侵晒馬兩千億 北京奇招化解「無牙可還」？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰