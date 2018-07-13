《午市前瞻》港股短期反彈力度有限，難突破２５０天線

《經濟通通訊社１３日專訊》因Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟及亞馬遜等科技股觸及紀錄高位，

同時工業股亦見反彈，美國股市昨日（１２日）攀升。暫時未有其他利淡消息影響下，港股高開

２０８點報２８６８９點，最高見２８７１５點，不過之後升幅略為收窄。最終半日收升１６４

點或０﹒５８％，報２８６４５點。主板成交４４８﹒９億元。

國指午收升４６點或０﹒４４％，報１０７９９點。滬指跌３點或０﹒１２％，報２８３４

點。



＊外圍科技股造好，小米升逾９％創新高＊



外圍科技股造好，本港科技股亦見升勢，麥格理發表看好小米集團（０１８１０）的競爭優

勢及業務模式，小米掛牌第五天半日升９﹒２９％，報２１﹒０５元，盤中見２１﹒２５元創上

市新高，公司亦將於今日收市後納入富時中國５０指數。舜宇（０２３８２）揚２﹒４４％，報

１５５﹒２元。騰訊（００７００）上漲０﹒６３％，報３８２﹒４元。

美參議員冀政府恢復制裁，中興（００７６３）暫時跌３﹒１６％，報１３﹒５元。

傳寶馬爭合資公司華晨寶馬的控股權，華晨（０１１１４）再跌４﹒６７％報１１﹒４

２元。

重磅股方面，雖然中移動（００９４１）旗下中國鐵塔（００７８８）將在本月２６日登陸

港股，但該消息未能帶動其上升，午市跌０﹒５７％，報６９﹒３元。友邦（０１２９９）獲麥

格理上調目標價，午市升０﹒５１％，報６８﹒６元。中國平安（０２３１８）則升

０﹒６３％，報７１﹒４元。匯控（００００５）升０﹒６２％報７３﹒５５元。



＊半新股亮麗，人和科技高招股價逾１倍＊



個別新股掛牌翌日受追捧，映客（０３７００）半日急彈１２﹒６８％，報４﹒８元，比上

市價３﹒８５元高出近２５％；人和科技（０８１４０）當日飆升２２﹒４５％，報０﹒６元，

比上市價０﹒３元高出１倍；恆偉（０８２１９）彈高２１﹒２１％報０﹒６元，較上市價高出

１﹒４倍。

精英匯（０１７７５）今日首掛，午收報１﹒３５元，較招股價高出２５％；而５１信用卡

（０２０５１）半日收報９﹒０３元，比招股價高出６﹒２４％。



＊黃志陽：小米有望追上一千億美元估值＊



財經評論員黃志陽向《經濟通通訊社》指出，美國日前突然向中國價值２０００億美元輸美

商品加徵１０％關稅，對股市的影響沒預期那麼差，短期可舒一口氣。然而，他相信港股短期反

彈力度不會太大，難望突破２５０天線（約２９４５７點）水平，

美國科技股亞馬遜及納指破頂，帶動本港上市的科技股走強。黃志陽認為，現時騰訊價位不

高，值得買入，但仍面對貿易戰帶來的隱憂。對於小米投資前景，黃氏相信仍有機會超前，追上

１０００億美元（約７８５０億元）估值，適合中長線持有。小米最新市值為４７１０億元。

中美貿易戰影響內地汽車業結構，進口關稅下調將對入門級和中檔豪華品牌汽車構成壓力，

黃志陽指出，現階段吉利（００１７５）業務方向較為明確，加上有自己品牌，在貿易戰之中影

響較中性，但其他汽車股受到的影響暫難評估，不建議現階段入手。（ｋｔ、ｆｆ、ｍｗ）

