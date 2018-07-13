《美元走勢－羅明立》貿戰或逼使聯儲收緊幣策，美匯上試９５﹒５

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒７７ １１２﹒５４ １１２﹒７０

歐元╱美元 １﹒１６７５ １﹒１６２７ １﹒１６３５

英鎊╱美元 １﹒３１９０ １﹒３１３０ １﹒３１３５

美元╱瑞郎 １﹒００４２ １﹒００１４ １﹒００３８

美元╱港元 ７﹒８４８８ ７﹒８４６６ ７﹒８４７３



《美元走勢》星期四（１２日）美匯繼續造好，逼近９５水平。美國６月消費物價指數按年

升２﹒９％，高於５月並符合市場預期。而上周初次申領失業救濟人數減少至２１﹒４萬，少於

市場估計的２２﹒５萬。通脹壓力穩步上升，令核心通脹達到２﹒３％，為２０１７年以來最高

，聯儲局未來加息預期將進一步得到支持，加上中美貿易戰可能推高通脹，隨時逼使局方需要更

進取的收緊貨幣政策，美元因而受到支持。在美國公布對２０００億進口貨物增加關稅後，中美

轉趨低調，有消息指美國願意重開談判，刺激美股上升；但現時正是雙方心理角力的時候，坊間

必然會有很多消息，而中方似在拉攏歐洲來應對美國，若無人願意首先示好讓步的話，相信短期

難有好消息，美匯有望再上試９５﹒５０，但能否突破則有保留。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６７５ １﹒１５７０ １﹒１７２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３２００ １﹒３０８０ １﹒３２５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

