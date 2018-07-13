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即市新聞

13/07/2018 15:41

《美元走勢－羅明立》貿戰或逼使聯儲收緊幣策，美匯上試９５﹒５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒７７　　　１１２﹒５４　　　１１２﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６７５　　　１﹒１６２７　　　１﹒１６３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１９０　　　１﹒３１３０　　　１﹒３１３５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００４２　　　１﹒００１４　　　１﹒００３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８８　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４７３

　　《美元走勢》星期四（１２日）美匯繼續造好，逼近９５水平。美國６月消費物價指數按年
升２﹒９％，高於５月並符合市場預期。而上周初次申領失業救濟人數減少至２１﹒４萬，少於
市場估計的２２﹒５萬。通脹壓力穩步上升，令核心通脹達到２﹒３％，為２０１７年以來最高
，聯儲局未來加息預期將進一步得到支持，加上中美貿易戰可能推高通脹，隨時逼使局方需要更
進取的收緊貨幣政策，美元因而受到支持。在美國公布對２０００億進口貨物增加關稅後，中美
轉趨低調，有消息指美國願意重開談判，刺激美股上升；但現時正是雙方心理角力的時候，坊間
必然會有很多消息，而中方似在拉攏歐洲來應對美國，若無人願意首先示好讓步的話，相信短期
難有好消息，美匯有望再上試９５﹒５０，但能否突破則有保留。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６７５　　　１﹒１５７０　　　１﹒１７２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３２００　　　１﹒３０８０　　　１﹒３２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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