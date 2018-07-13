【本港樓市】中原樓價指數連續四周創新高，按周升０﹒４９％

《經濟通通訊社１３日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ本周報１８７﹒７１點，連續４周創
歷史新高，按周升０﹒４９％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ錄１９０﹒６８點
，是四大整體指數中首個升穿１９０點水平，帶領整體樓價向升。中原指出，早前政府宣布新房
策，以及中美貿易戰對香港樓市的影響，將於未來數周ＣＣＬ逐步反映。
＊大型屋苑樓價升勢可望持續＊
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，啟德地皮截標後，大型屋苑樓價持續上升，
ＣＣＬ Ｍａｓｓ連升７周共４﹒４９％，更連續６周創歷史新高，相信大型屋苑樓價升勢持續
，有望為四大整體指數中率先升破２００點水平。
ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒４７點，連續５周創歷史新高，按周升０﹒５１％。三大
整體指數齊升７周，是６１周（自２０１７年５月份）以來首次出現。ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升
４﹒４９％，ＣＣＬ（中小型單位）累升４﹒２９％，ＣＣＬ累升３﹒７３％。ＣＣＬ（大型單
位）報１８３﹒７５點，按周升０﹒３５％，連續８周企穩１８０點上下水平，等待突破上升機
會。
＊新界兩區樓價續領漲＊
本周新界兩區樓價繼續領升。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報２０４﹒８３點，連續１０周
創歷史新高，是該區歷年最長創新高記錄。新界東指數按周升０﹒４３％，兼連升１１周共
８﹒３８％，是２０１１年３月份以來再現。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７３﹒２２點，連續
５周創歷史新高，按周升０﹒８６％，並連升６周共５﹒５８％，是２０１３年３月份以來再現
。
九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒５３點，連創歷史新高，按周升１﹒０３％，連升６周共
５﹒０８％，是２０１６年９月份以來再現。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９５﹒３６點，為歷史
第三高，按周微跌０﹒０５％。港島指數前周創新高後回軟，但仍然高企，並向上迫近２００點
水平。（ｃｌ）