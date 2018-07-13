《再戰明天》特朗普今明訪英後下周一晤普京，中歐峰會在京展開

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普今明兩日訪問英國，下周一（１６日）和俄羅

斯總統普京會晤。同時，中歐峰會（至１７日）下周一在北京舉行。



＊美國總統特朗普訪問英國＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂

克出席當地一場註冊會計師公會會議的討論。

美國總統特朗普今日訪問英國（至１４日）



＊第二十次中國歐盟領導人會晤，特朗普和俄羅斯總統普京會晤＊



下周一中歐峰會（至１７日）在北京舉行，中國國務院總理李克強與歐洲理事會主席圖斯克

和歐盟委員會主席容克，共同主持第二十次中國歐盟領導人會晤。下午３：３０ｐｍ，中國國家

主席習近平會見世界銀行行長金墉、聯合國教科文組織秘書長Ａｕｄｒｅｙ Ａｚｏｕｌａｙ、

容克及圖斯克。

下周一，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京會晤。



＊內地公布工業生產和零售銷售＊



下周一日本因假期休市。

在數據方面，明早６：３０ａｍ，新西蘭公布６月服務指數表現。７：０１ａｍ，英國公布

７月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。

１０：００ａｍ，中國公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由１﹒４％升上

１﹒６％；年率料由６﹒８％放緩至６﹒７％。第二季國內生產總值（年初至今）年率料由

６﹒８％下滑至６﹒７％。

內地６月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料由６﹒１％下滑至６％；工業生產（年初至

今）年率料維持於６﹒９％；工業生產年率料由６﹒８％降至６﹒５％。內地６月零售銷售（年

初至今）年率料由９﹒５％降至９﹒４％。６月零售銷售年率料由８﹒５％升上８﹒９％。



＊米技和ＦＳＭ等首日掛牌＊



在本港，下周一首日掛牌的公司有：米技國際（０１７１５）、ＦＳＭ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

、（０１７２１）和興紡控股（０１９６８）。

萊爾斯丹（００７３８）和合景泰富（０１８１３）開股東會。（ｈｏ）

