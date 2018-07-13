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即市新聞

13/07/2018 19:10

《再戰明天》特朗普今明訪英後下周一晤普京，中歐峰會在京展開

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普今明兩日訪問英國，下周一（１６日）和俄羅
斯總統普京會晤。同時，中歐峰會（至１７日）下周一在北京舉行。

＊美國總統特朗普訪問英國＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂
克出席當地一場註冊會計師公會會議的討論。
　　美國總統特朗普今日訪問英國（至１４日）

＊第二十次中國歐盟領導人會晤，特朗普和俄羅斯總統普京會晤＊

　　下周一中歐峰會（至１７日）在北京舉行，中國國務院總理李克強與歐洲理事會主席圖斯克
和歐盟委員會主席容克，共同主持第二十次中國歐盟領導人會晤。下午３：３０ｐｍ，中國國家
主席習近平會見世界銀行行長金墉、聯合國教科文組織秘書長Ａｕｄｒｅｙ　Ａｚｏｕｌａｙ、
容克及圖斯克。
　　下周一，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京會晤。

＊內地公布工業生產和零售銷售＊

　　下周一日本因假期休市。
　　在數據方面，明早６：３０ａｍ，新西蘭公布６月服務指數表現。７：０１ａｍ，英國公布
７月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。
　　１０：００ａｍ，中國公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由１﹒４％升上
１﹒６％；年率料由６﹒８％放緩至６﹒７％。第二季國內生產總值（年初至今）年率料由
６﹒８％下滑至６﹒７％。
　　內地６月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料由６﹒１％下滑至６％；工業生產（年初至
今）年率料維持於６﹒９％；工業生產年率料由６﹒８％降至６﹒５％。內地６月零售銷售（年
初至今）年率料由９﹒５％降至９﹒４％。６月零售銷售年率料由８﹒５％升上８﹒９％。　　

＊米技和ＦＳＭ等首日掛牌＊

　　在本港，下周一首日掛牌的公司有：米技國際（０１７１５）、ＦＳＭ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
、（０１７２１）和興紡控股（０１９６８）。
　　萊爾斯丹（００７３８）和合景泰富（０１８１３）開股東會。（ｈｏ）

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