《小傳日記》魚缸尾市大縮水，小米破頂多人追！

《小傳日記》花旗國科技佬噚晚（１２日）發威向上衝，亞馬遜、ｆｂ帶領下納指收高逾１

巴仙至７８２３點，創收市新高。道指都跳起２２４點收２４９２４點，貿易戰陰霾好似突然「

被忘記」咗一樣。

香江科技佬梗係都趁機叨叨光，小米（０１８１０）成為魚缸最受歡迎新星，唔單止飆升逾

１１巴仙破頂，仲大拿拿錄得逾７６億銀成交，佔咗全日魚缸總成交逾９巴仙，遠遠拋離排第二

，錄得近４７億銀嘅股王ＱＱ（００７００）！

科技佬咁風騷，香江魚缸今朝都好地地高開２０８點報２８６８９，不過中字輩無力，拖累

大市尾市縮晒水，得番４４點落袋報２８５２５；國指更要碌低６點收場，報１０７４６；成交

近８４５億銀。



＊資金湧小米成交第一位，科技佬走高舜宇叫聲好＊



收市後將會納入富時中國５０指數嘅小米又再落鑊喇，成功突破咗廿蚊破格位，最高見過２

１﹒８銀破頂，埋單都依然跳起逾１１巴仙，報２１﹒４５銀，市值升到去４８００億銀，係連

續第三日彈高，全日成交仲有成大拿拿７６﹒２２億銀，過埋ＱＱ成為今日第一，佔全日主板成

交９巴仙，哇！

華爾街魚缸Ｄ科技佬噚日做得唔錯，帶動埋香江街坊一齊衝前。舜宇（０２３８２）上一日

受靚靚數據帶動之後，今日一度再彈高近４巴仙，不過尾市就縮返晒，只係得０﹒３巴仙進帳。

瑞聲（０２０１８）就借機會追落後，踢高逾２巴仙，報１０８﹒３銀。

大隻佬ＱＱ今朝都跟住彈高過近２巴仙，高見３８６﹒８銀，一度收復十天線（３８６﹒３

銀）同２５０天線（３８５﹒８１銀），可惜之後縮返唔少，最終只係輕輕踢高近０﹒３巴仙，

收報３８１銀。



＊華晨又再碌受傷好木獨，醫藥佬衝前復星領個先＊



噚日有傳寶馬爭合資控股權，搞到華晨（０１１１４）已經碌低咗差唔多１３巴仙，雖然最

新摩通繼續為佢投下信任一票，畀個２０銀「他屐」，不過缸友唔領情，今日又要再碌低近３巴

仙，收報１１﹒６４銀。呢兩日已經累跌咗１５巴仙喇，慘！

上一日先講完中興（００７６３）獲花旗國放生彈高，今日一開波都衝前過３巴仙，不過花

旗國有議員話要求恢復制裁行動，搞到今即刻回吐逾１巴仙，收報１３﹒７４銀。

是日有唔少醫藥佬都做得唔錯，復星醫藥（０２１９６）彈起過７巴仙一度收復廿天線

（４２﹒７１５銀），埋單都仍然跳起近４巴仙，報４１﹒９５銀。

街坊國藥（０１０９９）同埋藥明生物（０２２６９）都幾叻仔，分別升逾２巴仙同埋逾３

巴仙，埋單報３３銀同８２﹒４５銀。

另外，威高股份（０１０６６）前幾日話中證監批左佢地將唔超過約２６﹒４億股非上市股

份或內資股類別股份，轉換為Ｈ股並上市。聽到咁好嘅消息，今日再飛起近１３巴仙，報

６﹒３４銀。



＊瑞信讚佳績蒙牛好招積，花旗叫入貨周大福慶賀＊



蒙牛乳業（０２３１９）被瑞信唱好，估計佢業績將會幾省鏡，決定升盈利預測，畀個「跑

贏大市」評級，目標價維持在３５銀，蒙牛升逾５巴仙慶祝，報２６﹒７銀，破埋１０天線（２

５﹒９４銀），兼係全日升幅最大藍戰。

另一邊廂，周大福（０１９２９）公布祖國同店銷售按年增長４巴仙，港澳同店銷售就增長

２６巴仙，獲花旗睇好佢，將評級升到「買入」，目標價１０蚊。收市開心跳高近４巴仙，報８

﹒９元。但麥格理都維持目標價１１﹒６蚊，評級「中性」唔變添。

好消息陸續有嚟！鞍鋼（００３４７）話估計今年鋼材市場好境，加上公司不斷提升產量規

模、持續優化產品結構等，效益大大提升！頭６個月利潤料比上年高近９２巴仙！但又係尾市唔

夠力，收市只升近１巴仙報７﹒１銀。



＊半新丁急升恆偉最精靈，紫元元落鑊破頂好勁喎＊



一班七月踏入香江魚缸嘅半新丁表現都唔錯。不得不提，喺祖國做設備融資租賃服務嘅紫元

元（０８２２３），自今個星期一（９日）上場後，一路都未「潛過水」，今日仲大幅炒高近３

７巴仙，報２銀，創上市新高添，真係紅到發紫。

噚日浩浩蕩蕩，一齊登場嘅８位新丁當中，恆偉集團（０８２１９）鑊氣都十分旺盛，飆升

近９４巴仙，報０﹒９６銀，較０﹒２５銀上市價高近３倍，勁啊！映客（０３７００）都唔執

輸，６﹒７億銀成交踢高逾１７巴仙收５銀。

至於今日掛牌嘅精英匯集團（０１７７５），即係教育公司遵理阿媽，表現都好巴閉，最多

飛到去１﹒４５，收市就報１﹒３２銀，較１﹒０８銀招股價高逾２２巴仙。周末愉快！請請！



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