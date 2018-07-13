《真知灼見－溫灼培》美國通脹６年半新高，聯儲局被迫逐步加息

《真知灼見》美國６月份以消費物價指數衡量的通脹率，按月及按年分別上升０﹒１％及

２﹒９％，按年增長雖不及周三（１１日）晚公布的６月份生產物價指數年增長３﹒４％強勁，

但對消費物價指數而言已是６年半高位。至於美國６月份消費物價的核心年通脹則為２﹒３％，

亦高於聯儲局制定的２％通脹目標。面對緊張的勞工市場，高企７０美元以上的紐約期油價格，

加上踏入７月份美國總統特朗普向３４０億美元的中國總進口貨值徵２５％關稅，及受惠於減稅

刺激消費等，相信這一切均會進一步推升往後美國通脹。



＊鮑威爾不擔心孳息曲線倒掛＊



美國聯儲局長鮑威爾昨晚（１２日）接受「Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ」電台訪問時指，受惠

於特朗普的減稅方案及一系列刺激經濟政策，他認為最少可於未來三年內對美國經濟帶來刺激，

因此聯儲局會繼續其循序漸進的加息方向以遏抑通脹同時避免損害經濟。現時市場最關心是倘聯

儲局繼續其加息步伐，美國短債息將有機會高於長債息水平，形成市場所謂的「孳息曲線倒掛」

情況。而過去多次美國經濟出現衰退前，孳息曲線均會出現倒掛。但從上述訪問中似乎鮑威爾對

此並不擔心，揚言會繼續加息步伐。



＊美元破位後上望１１４日圓＊



理論上，本月底前美國將推出剩餘１６０億美元總貨值對中國進口徵２５％關稅。屆時看中

方會否報復從而引發美國啟動額外２０００億美元總貨值向中國進一步徵關稅。此憂慮一日未解

除，相信美元強勢仍會持續。一眾貨幣中較值得留意是日圓，美國接連公布出強勁的通脹數字，

令人擔心美國加息步伐有機會增強。日圓對息率變化最敏感，因而首當其衝遭拋售。短線技術上

美元上破１１１﹒５０日圓的阻力位後，下一步可能考驗１１４位置。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

