《股市一周》貿易戰主導港股守二萬八，全周漲２０９點終止四連跌

《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易戰本周繼續主導市場走勢，港股全周表現波動，幸好

在科技股帶動下，全周仍漲２０９點，終止四連跌。

美國就業職位增長強勁，抵銷部分中美貿易戰升級帶來的影響，港股周一（９日）隨外圍高

開２９０點，加上中資金融股回勇，全日升３７２點，報２８６８８點重上十天線；港股周二（

１０日）再高開逾兩百點，但在二萬九關前遇阻力，加上重磅股騰訊（００７００）逆市受壓，

大市最終倒跌６點報２８６８２。

美國於本港時間周三（１１日）清晨，突然公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅

，貿易戰再升溫，大幅低開６６８點見２８０１３，最終仍挫３７０點報２８３１１，失守十天

線；貿易戰陰霾持續籠罩大市，恆指周四（１２日）低開５１點，幸好資金買入科技股，及中資

金融股造好，大市一度漲逾三百點，尾市升幅收窄，全日升１６９點報２８４８０，十天線得而

復失。

美國科技股隔晚走高，納指創收市新高。港股科技股跟隨造好，今日高開２０８點，但之後

升幅收窄，最終全日升４４點，報２８５２５點。總結全星期，港股累升２０９點或

０﹒７４％，報２８５２５，盤中在２８０１３至２８９８１之間波動。國指全周升１２３點或

１﹒１７％，收１０７４６。

港股本周日均主板成交９３７﹒８億元，比上周日均數減少９﹒４１％。



＊銀娛舜宇領漲藍籌股，汽車股兩極東風挫６％＊



銀娛（０００２７）上周二（３日）獲副主席呂耀東增持１﹒７億股，加上瑞信唱好，把其

目標價由８８元上調至８８﹒８元，評級維持「優於大市」，全周升９﹒６５％，報６３﹒０５

元，為本周最大升幅藍籌股。

科技股今個星期表現突出，舜宇（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量大增超過八成，本周升

７﹒０４％，報１５２元，為本周第二大升幅藍籌股。

吉利（００１７５）半年銷量達全年目標４９％，並發盈喜料上半年淨利按年增長五成，全

周升６﹒４８％，報２０﹒５５元。不過另一汽車股表現則強差人意，東風（００４８９）全個

星期累挫６％，報７﹒６７元，為本周最大跌幅國指成分股。



＊國藥向母企購業務彈高，申洲獲資金湧入避險＊



國藥（０１０９９）向母企購醫療器械分銷股權，並以發行２﹒０５億股內資股方式支付，

今個星期升９﹒０９％，報３３元，為本周最大升幅國指成份股。

申洲（０２３１３）獲資金湧入避險，本周最高曾見９９﹒６５元，與重上１００元關只剩

一步之遙。全周累升７﹒２２％，報９７﹒９５元。

京津冀大氣污染防治領導小組成立，加上人大常委會指要穩步推進煤改氣及煤改電，以調整

產業結構，神華（０１０８８）全周跌４﹒３９％，報１６﹒９８元，為本周最大跌幅藍籌股。

眾安在綫（０６０６０）全周累挫５﹒１８％，收報４３﹒９５元，並曾見４３﹒９元上市

新低。（ａｌ）

