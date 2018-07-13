《環球趨勢－黃耀宗》知不足，然後能自反也；知困，然後能自強也

《環球趨勢》中、港股市經過一輪洗禮後，聽到不少投資者已經心灰意冷，更抱怨港股（恆

生指數）今年負回報的表現實在強差人意等…當你只安心留在一個困獸鬥般的港股，眼光就只有

一個戰場；相反，相信一直留意筆者訪問、專欄分享、講座的讀者會明白為何要學會「世界其實

很大」的意思！

本年１月的分享會曾提到「今年是投資困難的一年」、「今年是考驗投資功夫的一年」、

「不要再妄想像去年那些１０年也未必會再出現的連續升市」等…過去數月，本人透過不同的媒

體、訪問、專欄等，再三分享「多留意美國上市的各類ＥＴＦ（交易所買賣基金）」、「投資機

遇有很多」等…希望大家有留意並把握到相關機遇吧！

執筆前，筆者剛被記者採訪關於本年２月出版《ＥＴＦ實戰策略》的感想，過程非常愉快。

因此想透過本文，分享其中一條問題的交談內容︰「在一個跌浪的年份出版一本有關ＥＴＦ的書

本會否感到時間不合呢？」

筆者的答案︰「剛好相反，《ＥＴＦ實戰策略》被部分讀者評為工具書，因此２月出版剛好

成為勤力好學讀者的港股救生圈，甚至是進入一個新境界。本地投資者過份留意恆生指數的走勢

，亦低估了ＥＴＦ可為自己投資組合所帶來的好處，這是一個非常痛心及可惜的事情。在筆者眼

中，ＥＴＦ不但是一種投資工具產品，亦是一個投資工具平台，讓投資者可以在ＥＴＦ的超級市

場找尋合適的投資方案，例如︰看淡的可用反向ＥＴＰ、債券市場亦可以買入具對沖息率上升的

債券ＥＴＦ、進取的可以選用動力型ＥＴＦ等…」

就如在ＥＴＦ課程所講解主動型ＥＴＦ當中，所選用的ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）例子，本年至今表現為升２６﹒６５％，大幅跑贏納斯達克指數的

１２﹒４０％、標普５００指數的５﹒５７％、恆生指數的－４﹒１３％及股王騰訊

（００７００）的－４﹒７３％。

最後，筆者認為世界之廣，進步的潛在空間無限。以《禮記．學記》其中一句名言作為本文

之結︰「知不足，然後能自反也；知困，然後能自強也。」

《晉裕環球投資研究部首席投資策略師 黃耀宗》

