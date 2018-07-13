Ａ股下跌，港股升幅收窄至４４點報２８５２５，重上十天線

《經濟通通訊社１３日專訊》美國科技股急升帶動美股隔晚（１２日）全線造好，納指漲

１０７點，至７８２３點，創收市新高。道指升２２４點，至２４９２４點。標指走高２４點，

至２７９８點。騰訊（００７００）今早跟隨美股造好，競價時段升近２％，港股高開２０８點

，惟升幅僅最多擴至２３４點高見２８７１５點。午後內銀股隨Ａ股偏軟，騰訊升幅更收窄至不

足１％，港股大部分時間升幅錄得不足百點，最終全日收漲４４點或０﹒１６％，報２８５２５

點，暫企穩１０天線（２８４９２點）。主板成交８４４﹒５７億元減少逾７％。

國企指數軟６點或０﹒０６％，收報１０７４６點。上證綜指軟６點或０﹒２３％，收報

２８３７點。



＊蒙牛恆安各領漲恆指國指，威高遠大飆逾一成＊



內需股延續昨日升勢，蒙牛（０２３１９）獲瑞信唱好，預計蒙牛上半年淨利潤成長６２％

，收入成長１６％，該行更將蒙牛全財年利潤預期上調４％，重申跑贏大市評級，目標價維持在

３５元。蒙牛全日急漲５﹒１２％，報２６﹒７元，為升幅最大藍籌。恆安（０１０４４）緊隨

其後兼升幅最大國指成分股，升３﹒６３％，報７５﹒６５元。萬洲（００２８８）走高

３﹒１％，報６﹒３２元。旺旺（００１５１）揚１﹒４３％，報７﹒１１元。

醫藥股個別造好，威高股份（０１０６６）於本周二（１０日）收市後宣布獲准參與Ｈ股全

流通，其後表現持續強勢，今日再急升１２﹒６％，報６﹒３４元。遠大醫藥（００５１２）發

盈喜，料上半年盈利錄得不低於５０％的增長，全日飆１０﹒７％，報５﹒８９元。復星醫藥

（０２１９６）升３﹒９７％，報４１﹒９５元。國藥（０１０９９）走高２﹒４８％，報３３

元。石藥（０１０９３）僅窄幅升０﹒６６％，報２２﹒８５元。

美國共和黨及民主黨多位參議員將中興通訊（００７６３）視為國家安全威脅，並冀政府對

中興恢復制裁，昨日飆逾兩成半後，今回吐１﹒４４％，報１３﹒７４元。小米（０１８１０）

於本周一（９日）上市後維持強勢，全日急升１１﹒３７％，報２１﹒４５元，較招股價１７元

高２６﹒２％，該股今日收市後獲納入富時中國５０指數。聯想集團（００９９２）揚

１﹒７８％，報４﹒０１元。



＊手機設備軟件股獲追捧，神華為表現最差藍籌＊



手機設備股大致造好，瑞聲（０２０１８）走高２﹒４６％，報１０８﹒３元。比亞迪電子

（００２８５）升４﹒８３％，報１０﹒８６元。舜宇（０２３８２）窄幅升０﹒３３％，報

１５２元。高偉電子（０１４１５）跌１﹒２％，報１﹒６４元。

其他科技股亦跟隨向上，金蝶（００２６８）升２﹒５７％，報９﹒１９元。金軟

（０３８８８）走高１﹒３８％，報２２元。閱文（００７７２）漲２﹒１％，報７５﹒４５元

。民航信息（００６９６）分包建設烏魯木齊機場航班數據接口項目，升３﹒２９％，報

２３﹒５５元。眾安在綫（０６０６０）挫３﹒９３％，報４３﹒９５元，為表現最差國指股。

騰訊今早高開１﹒８％，高見３８６﹒８元，惟最終全日僅升０﹒２６％，報３８１元。其

他重磅股方面，匯控（００００５）揚０﹒２７％，報７３﹒３元。港交所（００３８８）漲

０﹒３４％，報２３４﹒２元。中移動（００９４１）跌１％，報６９元。友邦（０１２９９）

軟０﹒２２％，報６８﹒１元。

煤炭股逆市下挫，神華（０１０８８）跌２﹒１９％，報１６﹒９８元，為跌幅最大藍籌。

兗煤（０１１７１）跌１﹒２％，報９﹒８７元。中煤（０１８９８）無升跌，報３﹒０５元。

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