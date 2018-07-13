【貿易開戰】商務部就３０１調查發六點聲明：美方指責站不住腳

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》針對美國貿易代表辦公室７月１０日發表

的《關於３０１調查的聲明》，中國商務部發表中美貿易戰以來的最長聲明，分六點逐一回應。

一、美方污蔑中方在經貿往來中實行不公平做法，佔了便宜，是歪曲事實、站不住腳的。美

國社會經濟中的深層次問題完全是美國國內結構性問題造成的，中國經濟的成功從來不是對外推

行「重商主義」的成功，從來不是實行所謂「國家資本主義」的成功，而是堅定推進市場化改革

和不斷擴大對外開放的成功。

第一，關於「中美貿易不平衡」問題。美方稱對華存在大量貿易逆差，其數字是被高估的，

且主要原因不在中國，而在於美國國內儲蓄率過低以及美元發揮著國際主要儲備貨幣的職能，在

於產業競爭力和國際分工差異，也在於美方出於冷戰思維，對自身享有比較優勢的高科技產品出

口實施人為限制。

第二，關於所謂「盜竊知識產權」問題。中國政府已建立了相對完整的知識產權法律保護體

系，並不斷發揮知識產權司法保護主導作用，推進設立知識產權法院和專門審判機構。２０１７

年，中國對外支付的知識產權使用費達２８６億美元，比２００１年加入世貿組織時增長了１５

倍之多。

第三，關於所謂「強制技術轉讓」問題。中國政府沒有對外資企業提出過此類要求，中外企

業的技術合作和其他經貿合作完全是基於自願原則實施的契約行為，多年來雙方企業都從中獲得

了巨大利益。

第四，關於「中國製造２０２５」等產業政策。在市場經濟條件下，中國政府實施這些政策

主要是指導性、引領性的，並且對所有外資企業都是開放的。具有諷刺意義的是，美國自身在農

業和製造業都存在大量補貼。



＊美方發起貿易戰沒有任何國際法律依據＊



二、美方聲稱「一直耐心地」對中方做工作，而中方置之不理。事實上，中方始終高度重視

雙方存在的經貿分歧，一直在以最大誠意和耐心推動雙方通過對話協商解決分歧。僅今年２月至

６月，中方就與美方進行了四輪高級別經貿磋商，並於５月１９日發表《中美聯合聲明》，就加

強雙方經貿合作、不打貿易戰達成重要共識，但美方出於國內政治需要，反復無常、出爾反爾，

竟公然背棄雙方共識，堅持與中方打一場貿易戰。

三、美方指責中方反制行動沒有國際法律依據，其實恰恰是美方單方面發起貿易戰沒有任何

國際法律依據。



＊美國隨意「退群」，四面樹敵＊



四、中方被逼採取反制行動，是維護國家利益和全球利益的必然選擇，是完全正當、合理合

法的。對於美方一再發出的貿易戰威脅，中國政府反復申明「不願打、不怕打、必要時不得不打

」的原則立場。中方堅持不打第一槍，但在美方率先打響貿易戰的情況下，被逼採取了對等反制

措施。

五、美國打貿易戰不僅針對中國，還以全世界為敵，將把世界經濟拖入危險境地。美方打著

「美國優先」旗號，以一己之私，隨意「退群」，四面樹敵，不僅以知識產權為名對中國發起

３０１調查，還以國家安全名義對全球主要經濟體發起２３２調查，針對鋼鐵、鋁、汽車等重要

產業製造貿易摩擦。美方發起的這場經濟史上規模最大的貿易戰，不是中美之間的貿易戰，而是

一場全球範圍的貿易戰。

六、中方將繼續按照既定部署和節奏，堅定不移地推動改革開放，並與世界各國一道，堅定

不移地維護自由貿易原則和多邊貿易體制。

