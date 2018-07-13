《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，按美元計６月出口同比增長１１﹒３％，優於
市場預期的１０％，進口同比增長１４﹒１％，差過市場預期的２０﹒８％。
上半年美元計出口同比增長１２﹒８％，進口同比升１９﹒９％。
６月貿易順差４１６﹒１億美元，市場預期為順差２７６﹒１億美元，上半年貿易順差
１３９６﹒５億美元。（ｂｉ）
13/07/2018 11:07
【聚焦數據】６月美元計出口升１１﹒３％勝預期，進口升１４％
《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，按美元計６月出口同比增長１１﹒３％，優於
市場預期的１０％，進口同比增長１４﹒１％，差過市場預期的２０﹒８％。
上半年美元計出口同比增長１２﹒８％，進口同比升１９﹒９％。
６月貿易順差４１６﹒１億美元，市場預期為順差２７６﹒１億美元，上半年貿易順差
１３９６﹒５億美元。（ｂｉ）
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