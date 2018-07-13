【聚焦人幣】離岸人民幣低位反彈逾２００點子，重回６﹒６７

《經濟通通訊社１３日專訊》美國財長姆努欽表示，可與中國就貿易問題進行談判，而中國

商務部未有公布具體報復措施，貿易衝突恐慌有所緩和，人民幣匯率持續上升，離岸人民幣今早

早段由低位反彈逾２００點子，重回６﹒６７水平。

內地上日（１２日）再度上演股匯反彈，昨晚離岸人民幣在６﹒６８－６﹒６９水平徘徊，

收報６﹒６９３４，升３００點子。今日早段持續轉強，約７時見過最低６﹒６９６８，但約一

個半小時已反彈至最高６﹒６７４３，拉升２２５點子。目前仍處於６﹒６７水平，報

６﹒６７５４，較上日收市價升１８０點子。

在岸人民幣上日夜盤收報６﹒６６７８，較１１日的夜盤收市升１４５點子，較１２日的官

方收市則升１點子。

中美兩國官員仍然繼續口頭交鋒，美國財政部長姆努欽表示，兩國許多雙邊貿易談判已經破

裂，而中國商務部副部長王受文則稱，如果美國不遵守承諾，談判就毫無意義。不過，據消息指

，低級別官員之間的對話仍在繼續，雙方仍有可能恢復磋商。

分析認為，中美之間的緊張局勢將在未來幾個月對離岸人民幣構成壓力，６﹒７至６﹒８區

間將是人民幣計價資產的有吸引力入場點，預計內地當局在此區間將更積極支持人民幣，避免經

濟波動。（ｋｌ）

