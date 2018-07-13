《神州縱橫－凌昆》中美開打貿易戰影響

《神州縱橫》中美如期在７月６日啟動了各自涉及３４０億美元的關稅戰，且看來情況還會

進一步惡化，一場持久大規模的決戰已擺在眼前，不單影響中美還將衝擊全球。



＊貿易戰有惡化趨勢＊



之前一些評論指美國「軟化」、「有彎轉」等都已證實全為虛妄之想，且看來美國將不惜一

切大打一場；特朗普已明言兩周內會推出５００億中第二步的１６０億清單，經美國國內諮詢後

再修訂推行。此外，特朗普曾說若中國報復會推２０００億清單，中國若又報復將再推２０００

億清單，累計全有４５００億！日前特朗普又改口，再加碼說會有５５００億，但問題是去年中

國對美出口也只有約５０００億。中國方面則早說過要奉陪到底等量還擊。由於中國自美入口只

有千餘億，故報復必超出貨物貿易及關稅手段，令貿易戰範圍不斷擴展，甚至可能成為全面的經

濟戰，涉及貨物服務貿易、各類投資、資金往來、金融、財政及人員交流等各領域，人財物信息

的流通均將受影響，事實亦正朝這個方向走，６月末美國通過了更嚴苛的外資審查法案，雖未點

名針對中國，但其在這方面的功能彰彰明甚，且很快便有了中移動被拒進入美國營業的案例。中

國方面亦對國民發出旅遊警告，指美國治安差要小心安全，有論者認為這志在勸阻國人赴美遊。

這也顯示中國正在進行應戰部署。



＊中國要做好應戰工作＊



戰端開啟後注目焦點轉到會打多久、打到甚麼程度雙方才會再坐下來談等問題上。有樂觀者

認為數星期後便會重新談判，但由於特朗普硬推「美國優先」政策，且中美間還有濃厚的地緣政

爭因素，因此估計美國不會輕易罷休，中國也就只好奉陪到底。在這情況下中國政府及社會各界

均須作最壞打算，準備好應對一場大規模而持久的經貿戰，５００億只是起步，５０００億才是

目標。應戰中政府應起主導及引領角色，首先要教育民眾：一面要充分估算歷史上最大規模經貿

戰的衝擊力，要有過幾年緊日子的心理及物質準備，不能心存僥倖及幻想以為無事。另一面卻又

要保持鎮定處變不驚，科學理性地探求對策及行動計劃。總之要防止盲目樂觀及盲目悲觀，因此

政府要十分著重引導人民情緒及預期的工作。同時，由於應對行動涉及外交、國安、宣傳、財金

、產業科技、宏調、民生及社保等多個內外政策領域，系統性強複雜度高，而且情況會瞬息萬變

。為理好千頭萬緒及協調各方，中央必須及早建立應戰工作領導小組，負責領導有關政策計劃的

制訂推行並協調各方行動，使能及時果斷地決策。這樣才可保證發揮中國的優勢打贏貿易戰。

《資深評論員 凌昆》

