【聚焦數據】人行：６月新增貸增１﹒８４萬億元，高於預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人行公布，６月新增人民幣貸款１﹒８４萬億元（人民幣．下

同），高於市場預期的１﹒６萬億元，同比多增３０５４億元。

上半年人民幣貸款增加９﹒０３萬億元，同比多增１﹒０６萬億元。分部門看，住戶部門貸

款增加３﹒６萬億元，其中，短期貸款增加１﹒１萬億元，中長期貸款增加２﹒５萬億元；非金

融企業及機關團體貸款增加５﹒１７萬億元，其中，短期貸款增加８７３１億元，中長期貸款增

加３﹒７２萬億元，票據融資增加３８６９億元；非銀行業金融機構貸款增加２３３４億元。

６月末，本外幣貸款餘額１３４﹒８１萬億元，同比增長１２﹒１％。月末人民幣貸款餘額

１２９﹒１５萬億元，同比增長１２﹒７％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低

０﹒２個百分點。



＊上半年人民幣存款增加９萬億元＊



６月末，本外幣存款餘額１７８﹒３４萬億元，同比增長８﹒１％。月末人民幣存款餘額

１７３﹒１２萬億元，同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒５個和０﹒８個

百分點。

上半年人民幣存款增加９萬億元，同比少增７１２億元。其中，住戶存款增加４﹒２６萬億

元，非金融企業存款增加２９７０億元，財政性存款增加３８７８億元，非銀行業金融機構存款

增加２﹒２１萬億元。６月份，人民幣存款增加２﹒１萬億元，同比少增５４８２億元。

６月末，外幣存款餘額７８９２億美元，同比下降０﹒５％。上半年外幣存款減少１８億美

元，同比多減８１９億美元。６月份，外幣存款減少１１８億美元，同比多減２５９億美元。

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