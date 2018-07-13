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即市新聞

13/07/2018 16:34

【聚焦數據】人行：６月新增貸增１﹒８４萬億元，高於預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行公布，６月新增人民幣貸款１﹒８４萬億元（人民幣．下
同），高於市場預期的１﹒６萬億元，同比多增３０５４億元。
　　上半年人民幣貸款增加９﹒０３萬億元，同比多增１﹒０６萬億元。分部門看，住戶部門貸
款增加３﹒６萬億元，其中，短期貸款增加１﹒１萬億元，中長期貸款增加２﹒５萬億元；非金
融企業及機關團體貸款增加５﹒１７萬億元，其中，短期貸款增加８７３１億元，中長期貸款增
加３﹒７２萬億元，票據融資增加３８６９億元；非銀行業金融機構貸款增加２３３４億元。
　　６月末，本外幣貸款餘額１３４﹒８１萬億元，同比增長１２﹒１％。月末人民幣貸款餘額
１２９﹒１５萬億元，同比增長１２﹒７％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低
０﹒２個百分點。

＊上半年人民幣存款增加９萬億元＊

　　６月末，本外幣存款餘額１７８﹒３４萬億元，同比增長８﹒１％。月末人民幣存款餘額
１７３﹒１２萬億元，同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒５個和０﹒８個
百分點。
　　上半年人民幣存款增加９萬億元，同比少增７１２億元。其中，住戶存款增加４﹒２６萬億
元，非金融企業存款增加２９７０億元，財政性存款增加３８７８億元，非銀行業金融機構存款
增加２﹒２１萬億元。６月份，人民幣存款增加２﹒１萬億元，同比少增５４８２億元。
　　６月末，外幣存款餘額７８９２億美元，同比下降０﹒５％。上半年外幣存款減少１８億美
元，同比多減８１９億美元。６月份，外幣存款減少１１８億美元，同比多減２５９億美元。
（ｃｔ）

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