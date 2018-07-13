《精心傑作－溫傑》貿易戰短期難平，留意雅生活服務（３３１９）

《精心傑作》承接上周回穩之勢，港股本周初段造好，惟受到美國再列出對中國價值

２０００億美元貨品加徵關稅消息影響，恆指於本周中段反彈走勢受阻，並一度再回落至

２８０００點邊緣。中美股市本周有所造好，上證指數重上２８００點水平，為港股帶來一定支

持力度。

大市氣氛有所好轉，雖然美國再列徵稅清單，惟第二次加徵為投資者帶來的心理衝擊，已沒

有第一次帶來的衝擊大，個別股份有所表現。中興通訊（００７６３）正式獲美國撤銷制裁，股

價於周四（１２日）一度大升近三成，同時帶動舜宇光學（０２３８２）等科技股反彈超過半成

。另外，較受市場觸目的「同股不同權」首股小米本周正式上市，首日曾跌穿１７元發行價，及

後幾日倒升並挑戰２０元水平。本地地產股表現則相對落後，新鴻基地產（０００１６）、新世

界發展（０００１７）等股份本周前４個交易日累計錄得下跌。

港股經歷一段上下反覆走勢之後，再度形成拉鋸形態。預期下周恆指仍會進一步消化中美貿

易戰進展，包括中國會否給予報復措施等。預期恆指在不明朗因素影響之下，仍有機會考驗

２８０００點支持力度。而指數前期失守的牛熊分界線（約２９４００點附近），對反彈形成較

大阻力。



＊雅生活服務盈利能見度高＊



選股方面，基於中美貿易風波再起，股市不確定性增加，宜首選盈利能見度高的股份。當中

可留意內地物業管理板塊。

內地生活水平愈來愈高，居民對高質素的物業管理服務需求持續上升，預期內地物業管理業

市場可快速增長。目前內地物管企業超過１０萬家，物業管理市場十分分散。據內地數據顯示，

近年規模愈大的物管企業，其物管面積增速愈高，反映在規模效應下，汰弱留強是難以避免的大

方向。在本港上市的物管股中，大部分排名屬十大之內，相信可受惠需求快速增長及行業整合。

其中，看好由雅居樂（０３３８３，１２﹒１８港元）分拆上市的雅生活服務（０３３１９，

１５﹒６６港元）。

集團去年業務增長強勁，純利按年增長８０﹒３％至２﹒９億元人民幣。期內管理總建築面

積約７８３０萬平方米，按年上升５６﹒５％。在雅居樂及綠地兩大股東支持下，集團將承接雅

居樂旗下地產項目的管理合約，料該部分的管理面積近２０００萬平方米。另一股東綠地亦由今

年起至２０２２年間，每年向其交付建築面積不少於７００萬平方米的物業，另每年約３００萬

平方米的物業將優先選擇交予集團管理。由此可見，雅生活未來數年的收入能見度頗高。

另一方面，雅生活透過收購擴大業務規模。今年首季度已從第三方取得６００萬平方米的項

目，佔全年目標２５％。日前集團亦公布以１﹒４８億元人民幣收購蘭州城關物業服務集團

５１％股權，相信有助其進一步擴大收入來源。建議１４元買入，目標１７元，止蝕１２元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

